Joven mostró cómo es dormir en el hotel ‘más barato del mundo’

La aventura por el mundo se ha convertido en una consigna para el joven Oriol Vicente, quien utiliza sus redes sociales no solo para compartir videos de las ciudades que visita sino también para aconsejar sobre las mismas y dar datos ‘curiosos’. Entre los lugares en los que estuvo recientemente está Vietnam, en el sudeste asiático, donde se encontró con una serie de ‘sorpresas’.

En su cuenta de TikTok hizo un recorrido por un hostal que, según su experiencia, solamente cobra dos euros por noche (cerca de 10.200 pesos colombianos). “Es el lugar más barato que he encontrado en toda mi vida”, dijo el influencer antes de asegurar que solamente estaría en ese lugar por dos días.

Cada habitación tiene 12 camas. - Foto: TikTok @oriolvicente_

Como parte del protocolo antes de ingresar es necesario dejar los zapatos en la entrada y colocarse, en su lugar, unas sandalias. El hombre enseñó el baño del sitio en el que se hospedó e hizo un cuestionamiento sobre el diseño, dado que la reducción del espacio y la ubicación del retrete llega a un punto en el que se dificulta poder pasar.

Así son las alcobas

En cuanto a la habitación, esta no es individual, sino que hay lugar para 12 camas. “Lo malo, evidentemente, es que si hay gente roncando la escuchas, si hay gente haciendo ruido escuchas y es un poco molesto por eso”, confesó. Algunos internautas compararon el sitio con una cárcel, otros consideraron que el precio era ‘adecuado’ y hubo quienes aseguraron que no estarían dispuestos a pasar su estadía allí, a pesar del precio.

“He estado en peores en Londres y por 25 libras esterlinas”, “¿Nombre de la cárcel?”, “Está bien para dos euros y el baño limpio. Que ronquen es normal, aunque pagues más en otro”, “Prefiero pagar 15 o 20 y estar en una habitación privada”, “Ni loco, la verdad. Qué valiente eres”, “Es como un albergue, ni tan mal”.

Durante su paso por ese país, y previo a la experiencia en ese hostal, Oriol Vicente se quedó también en la casa de una familia con varias diferencias a la vista. En principio, señaló que en la vivienda había un altar budista, y mostró el desayuno que le había preparado la “abuela” que, en sus palabras, “fue imposible de terminar (por la cantidad)”.

Tiktoker compartió los alimentos que le sirvió una familia vietnamita. - Foto: TikTok @oriolvicente_

El tiktoker contó que le habían acomodado la habitación de uno de los hijos y afirmó sentirse acogido desde el momento en que llegó: “la experiencia con ellos fue increíble”. También dijo que por el número de motos asumió que sentían alta preferencia por ese medio de transporte.

Empleada doméstica viaja por el mundo

En Argentina una mujer que se desempeña como empleada doméstica es viral en TikTok, red en la que suele compartir experiencias sobre su trabajo y, en ocasiones, los viajes que hace. Su nombre es Yanina Alfaro, quien busca acomodar sus espacios para que tanto ella como su familia disfruten de unas vacaciones como fruto del esfuerzo.

Empleada doméstica de Argentina comparte sus viajes en ese país y otras partes. - Foto: TikTok @yanivalfaro

Su ‘secreto’ consiste en planificar los trayectos con mínimo nueve meses de antelación y sacar a cuotas los tiquetes, pero directamente en las aerolíneas. De la misma manera busca el hotel sin necesidad de valerse de alguna agencia intermediaria; no obstante, a esto se suma el hecho de compartir en casa los gastos con su pareja y no tener que pagar arriendo.

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuando va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, dijo Alfaro, según recogió Infobae.