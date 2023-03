Video | “Aquí en España eres basura”: la agresión a una mujer por ser latina

En video quedó registrada la agresión física y verbal de la que fue blanco una venezolana en España. Dos mujeres, en presunto estado de ebriedad, protagonizaron el ataque contra ella y su acompañante que, según medios internacionales, tuvo lugar en Alicante hace algunos días.

La denuncia fue compartida por Adriana González, la propia víctima, en su cuenta de Instagram, en la que lamentó que los actos de xenofobia continúen teniendo presencia. La confrontación se detonó luego de que las agresoras condujeran en sentido contrario y terminaran chocando con el vehículo de la latinoamericana.

A la derecha, una de las mujeres acusadas de xenofobia y la izquierda el acompañante de la latina agredida. - Foto: Instagram / @adrianescostablanca

De las palabras se pasó a los golpes no sin antes lanzar una serie de comentarios ‘despectivos’ cuando notaron que Adriana no era originaria de ese país y que había empezado a grabar para evidenciar cómo había ocurrido la colisión, mientras llegaban las autoridades. En el clip una de las españolas dijo que las juzgarían por un delito vial, pero que la venezolana era “una Machu Picchu”, haciendo alusión al sitio arqueológico peruano.

🇪🇦¡VENEZOLANA QUE FUE AGREDIDA!



Adriana González, la venezolana víctima del ataque de dos españolas, comentó que la “tiraron al suelo, golpearon, arañaron y mordieron"



También denunció que tiene un edema en la parte trasera de la cabeza y un esguince de tobillo



📹David Placer pic.twitter.com/vl9bAB88IV — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) March 1, 2023

Los comentarios subieron de nivel: “eres una india, eres una mier**, eres una basura”, continuó una de las acusadas que seguía haciendo referencia constantemente al lugar suramericano. En otro clip, la otra española empezó a golpear el carro de Adriana con su bolso y aumentó aún más las tensiones cuando se acercó a ella para pegarle, mientras el hombre con el que iba la latina intentaba hacer algunas llamadas.

No les importó ser grabadas

“Estas personas, además, tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dan un discurso donde dejan claro que no les importa que las graben porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue “un error”, pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una “mier** Machu Picchu”, dijo la víctima en Instagram.

“Esto pasa en España en 2023. Hoy hemos pasado el día yendo a urgencias múltiples veces por nuevos dolores que van surgiendo. Esto no puede ser posible y no puede ser posible que se sientan que pueden hacer estas cosas por ‘tener ojos azules’. España, por favor no nos falles”, añadió.

La venezolana emprendió viaje a España hace ocho años (imagen de referencia). - Foto: Reuters / Eduardo Muñoz

Posteriormente, la venezolana contó que cuando llegó la Guardia Civil también hubo una “reacción violenta” y la prueba de alcoholemia les salió, según ella, positiva porque escuchó a los agentes decir: “esto es para retirarles el carnet”. Ahora, interpuso un proceso legal tanto por el incidente de tráfico y el riesgo al que estuvo expuesta, como por la agresión verbal y física.

Migrante, discriminado en EE. UU.

En Estados Unidos generó indignación los insultos proferidos por una estadounidense a un hombre de origen hispano que estaba a cargo de un local de pizza. La agresión verbal tuvo como detonante el hecho de que el trabajador tuviera el televisor en español, lo que calificó como una ‘ofensa’ para el país norteamericano.

Estadounidense cuestionó a hispano su estatus en ese país y aseguró que estaba allí de manera ilegal. - Foto: TikTok @carlos_eduardo_espina A.P.I.

“¿Pusiste la televisión en español? (...). Lo malo es que no eres americano. Te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, ¿bueno? Jóde**”, fue lo que dijo la ‘clienta’ antes de acusarlo de encontrarse en Estados Unidos bajo un estatus irregular.

Cuando el empleado le cuestionó por el señalamiento, no hubo una explicación más allá de reiterar la molestia porque no tuviera sintonizado un programa en su idioma.

@carlos_eduardo_espina Mujer discrimina a inmigrantes Latinos por poner la televisión en Español 😯 let’s make sure we get Justice 🙏🏼 ♬ sonido original - Carlos_Eduardo_Espina

“Entonces pon la televisión en inglés. Estás en América, así que aprende inglés (...). Tienes el televisor en español y ese es un insulto para los americanos (...). Mi padre es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él y sus amigos murieron para que tú puedas estar aquí haciendo dinero”, agregó.

El episodio generó malestar en internet; incluso, algunos usuarios criticaron que para la estadounidense se excluyera de “América” los demás países que hacen parte del continente.