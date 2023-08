Video viral: oso ‘saluda’ a turistas que le cedieron el paso en una carretera; ¿dónde ocurrió?

La naturaleza no deja de sorprender por la variedad que habita en los lugares más recónditos del planeta y por los comportamientos de algunos animales. Muchos de estos logran ser captados e inmortalizados en video y es que, si no fuera así, podrían despertar incredulidad por conductas que no se esperan.

En redes sociales se viralizó el ‘saludo’ de un oso a turistas en Rumanía, luego de que estos condujeran despacio y le cedieran el paso. Los pasajeros empezaron a grabar a pocos metros de distancia cuando el mamífero omnívoro visualizó el vehículo y cruzó sin retirar su mirada.

Imagen de referencia de un oso pardo 'saludando'. | Foto: Getty Images / Murguia©photography

Lo curioso de la escena es que cuando el carro pasó, justo al lado del animal, este levantó su pata como si se tratara de un saludo. Una vez los turistas se fueron alejando del área boscosa, el oso volvió su mirada hacia aquellos visitantes.

“Tenemos tanto que aprender”

En plataformas como Instagram ese instante acumula cerca de 20.000 impresiones y cientos de comentarios divididos entre los que destacaron la actitud del animal y aquellos que atribuyeron tal reacción a otros motivos. Otros calificaron cómo ‘usual’ el acercamiento de estos a los vehículos que transitan por ese tipo de zonas.

“Más educado que muchas personas”. “Parece más actitud de esperar que le tiren algo de comida que de saludar”. “Si puede te devora. Es un gesto por imitación”. “Tenemos tanto que aprender”. “Creo que son más personas que las propias personas”. “Un contacto así con la naturaleza es simplemente perfecto”. “Los animales son todos muy hermosos”. “Que no se pierda la educación, pero yo no me bajaría a saludar”.

Algunos internautas afirmaron que el gesto del animal era para pedir comida (imagen de referencia). | Foto: Getty Images / DeMoN89

Este encuentro y conducta hubiese despertado dudas de no haber quedado registrado y también recuerda uno similar replicado en internet el año pasado. En ese, un oso ‘chocó los cinco’ con otro pasajero en una carretera donde había dos compañeros más, y el momento pareció haber sido captado desde otro vehículo a escasos metros.

“¡Esa sí que es una experiencia única en la vida!”. “Ambos quedaron atónitos”. “Quería comida para chocar los cinco”. “La gente irresponsable no puede simplemente disfrutar de esto a distancia”. “Si hubieran atacado, les habrían disparado”. “Si ese fuera yo, odiosamente contaría esa historia una y otra vez por el resto de mi vida”. “Esto es adorable, pero realmente pondrá en peligro al oso y a otras personas”.

¿Humano disfrazado de oso?

Hace algunos días se volvió tendencia un oso en China y generó debate tanto entre quienes lo vieron ‘cara a cara’ como aquellos conocedores del caso, gracias a internet. En un zoológico de Hangzhou, los asistentes quedaron ‘asombrados’ por el comportamiento del animal.

Esto al poder pararse como lo haría un humano y por las ‘arrugas’ que parecían formarse bajo su espalda. Se trata de una osa malaya llamada Ángela, cuya controversia fue tal que el recinto se vio en la necesidad de pronunciarse para aclarar por qué no se trataba de un empleado disfrazado.

Un zoológico del este de China ha desmentido las insinuaciones de que sus osos son en realidad personas disfrazadas | Foto: redes sociales

“Algunas personas piensan que soy como un humano, y parece que no me entienden mucho (…). Antes, algunos turistas creían que era demasiado pequeña para ser un oso. Tengo que insistir de nuevo: soy una osa malaya. No soy un oso negro. No soy un perro. Un oso solar”, decía el comunicado del zoológico.