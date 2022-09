Violencia no da tregua en México: violentos ingresaron a un billar en Guanajuato y asesinaron a 9 personas

De acuerdo con las autoridades, este nuevo hecho violento ocurrió la noche del pasado miércoles, 21 de septiembre, cuando hombres armados ingresaron en horas de la noche hasta un billar ubicado en el centro la población de Tarimoro, y emprendieron a tiros contra las personas que concurrían y departían en el lugar.

Según el balance de las autoridades, el hecho violento dejó un saldo mortal de 9 víctimas, mientras que otra persona más resultó gravemente herida.

En medio de la balacera, vecinos del sector céntrico donde ocurrió el atentado dieron parte a los cuerpos de seguridad, quienes acudieron al sitio.

Según el reporte de los denunciantes, las personas que llegaron hasta el establecimiento de diversión portaban armas largas, como fusiles de asalto.

El lugar atacado es identificado, en los reportes de las autoridades como el billar “El Jarras”, lugar que se encuentra próximo a una guardería infantil que, afortunadamente, por la hora, no se encuentra en servicio.

Pese a que el balance oficial dio cuenta de 9 muertos y un herido, versiones extraoficiales apuntan a que el número de víctimas mortales y heridos podría ser aún mayor, advirtiendo que las personas que sobrevivieron fueron llevadas por cuerpos de emergencia hasta hospitales cercanos.

Tras la ocurrencia del atentado, cuerpos de seguridad estatal desplegaron un operativo en el billar atacado, para recabar la mayor cantidad de evidencia que permita esclarecer lo ocurrido. En ese mismo sentido, se desplegaron operativos por la zona, con el objetivo de dar con el paradero de los presuntos autores del ataque sicarial.

A través de las redes sociales, circularon videos sobre el ataque, mostrando algunas imágenes sensibles, en las que también se pueden observar algunos carteles firmados por una agrupación armada que se identifica como ‘La MV’.

En los carteles, que se alcanzan a apreciar en la grabación, se alcanza a leer que el acto violento responde a una retaliación entre grupos armados, y que las personas atacadas, o el establecimiento, habrían ‘apoyado’ a un grupo contrario al que perpetró el ataque.

En una de las líneas, se advierte que el grupo responsable del ataque está dispuesto a perpetrar nuevas masacres, si la comunidad sigue brindando apoyo a grupos contrarios a ellos.

La violencia en México ha alcanzado sus máximos históricos según los registros de las autoridades, en el marco de la lucha contra los grupos de narcotráfico, siendo un importante porcentaje de dichos hechos, algo que se desprende de los mismos enfrentamientos entre bandas criminales.

Recientemente, un artículo publicado por The New York Times recogía los fracasos de la política de “más abrazos, no balazos”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada al poder, advirtiendo que esta ha sido un desacierto, que ha dejado, con su reforma de las autoridades, a la población a merced de los criminales, refiriendo que dichos cambios redujeron la capacidad de las autoridades, mermando sus cuerpos de inteligencia, con lo que las acciones que adelantan ahora son para responder a las amenazas y no para prevenirlas.

No obstante, pese a las evidencias del fracaso de su estrategia, según recogen medios locales, el mandatario local, AMLO, se ha negado a contemplar una reformulación de esta, advirtiendo que, a sus ojos, esta está dando resultados.

En ese sentido, según recoge el diario El Universal, AMLO se ha negado a aceptar que su sexenio ha sido el más violento de las últimas décadas.

En declaraciones entregadas en una de sus conferencias matutinas recientes, y ante la pregunta de un reconocido periodista de su país, AMLO afirmó que él no miente sobre la efectividad de su estrategia, afirmando que si lo hiciera, no podría tener la conciencia tranquila, afirmando que no coincide con las estadísticas que lo señalan negativamente.

Según las cifras presentadas por el mismo gobierno de López, en lo corrido de su mandato han sido asesinadas 126.206 personas.