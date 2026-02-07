MUNDO

Vladimir Padrino defendió operaciones militares el día que capturaron a Maduro: “No hay soldados extranjeros armados ocupando esta tierra”

El ministro de Defensa de Venezuela envió un mensaje a través de sus redes sociales.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
Vladimir Padrino López y Donald Trump
Vladimir Padrino López y Donald Trump Foto: X/@vladimirpadrino y Getty

El titular de Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López, difundió una publicación en redes sociales en la que afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha actuado “incansablemente” con el propósito de “disuadir una inminente agresión” y garantizar la soberanía nacional.

“Nuestro objetivo, camino y bien más sagrado, después de la independencia, es y ha sido la paz. Por ello, el presidente Nicolás Maduro no escatimó esfuerzos en enviar su mensaje al mundo para buscar una solución pacífica y evitar a toda costa un derramamiento de sangre”, comenzó diciendo Padrino en el texto.

En el mensaje, Padrino sostiene que la meta “más sagrada” del chavismo es mantener la paz y que el Ejecutivo habría logrado evitar un “derramamiento de sangre”, aun cuando admite que la soberanía fue “ultrajada”.

No obstante, insiste en que no existen “soldados extranjeros armados ocupando esta tierra”, un planteamiento que busca minimizar el hecho principal: Maduro fue detenido y llevado a Estados Unidos, donde actualmente afronta un proceso judicial de carácter federal.

“Además, dadas las consecuencias políticas del ataque, la presidenta Delcy Rodríguez ha decidido, valiente y contundentemente, abrirse camino a través de la diplomacia bolivariana de paz, bajo la premisa del derecho internacional, tratando de construir una nueva relación de suma positiva con la primera potencia nuclear y energética del mundo, para preservar la integridad y la soberanía nacional. ¡La Presidenta tiene todo nuestro apoyo!”, agregó Padrino.

Delcy Rodríguez dio sorpresiva orden a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino en pleno evento militar, pese a advertencias de EE. UU.

“De esta manera, le digo a quienes quieren vernos divididos y a nuestra nación sin rumbo: ¡fracasarán nuevamente! ¡La Patria prevalecerá!”, concluyó el militar venezolano de más alto rango en el país suramericano.

El comunicado del ministro busca proyectar una imagen de dominio, efecto disuasorio y planificación castrense; sin embargo, el operativo concluyó con Nicolás Maduro fuera del territorio nacional y bajo custodia de Estados Unidos, sin que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lograra evitarlo.

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de Venezuela.
El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de Venezuela. Foto: AFP

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

Por su parte, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez, ha movilizado a su militancia desde la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York.

“Este pueblo no es estadounidense”, expresó el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’. “Hemos conquistado una profunda conciencia antimperialista”.

Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.
Nicolás Maduro Guerra y Nicolás Maduro Moros Foto: AFP/GC Images

