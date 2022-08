Zelenski dice que la guerra en Ucrania debe acabar con la liberación de Crimea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que la guerra de Rusia contra Ucrania comenzó con la invasión de Crimea y debe acabar con su liberación.

“Esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con la liberación de Crimea”, dijo el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población de Ucrania.

Zelenski subrayó la importancia que tiene para Ucrania la península de Crimea y ha reiterado que el pueblo ucraniano nunca la abandonará, a pesar de que Rusia la haya convertido “en uno de los lugares más peligrosos de Europa”.

“(Desde su anexión) Rusia ha traído represión a gran escala, problemas ambientales, desesperanza económica y guerra a Crimea. Tal vez algún día los historiadores determinen cuántas personas han muerto como resultado del uso de Crimea por parte de Rusia para el terror”, señaló el presidente de Ucrania.

Aseguró que la presencia de “ocupantes rusos” en Crimea “es una amenaza para toda Europa y para la estabilidad global”, argumentando que la región del mar Negro “no puede estar segura mientras Crimea esté ocupada”.

“No habrá una paz estable y duradera en muchos países a orillas del mar Mediterráneo mientras Rusia pueda utilizar nuestra península como su base militar”, sostuvo.

Por este motivo, Zelenski manifestó que la guerra rusa contra Ucrania debe acabar con la liberación de la península, aunque confesó que la fecha para que tenga lugar tal hito es “imposible” de determinar.

Para ello, Ucrania lanzó la Plataforma para Crimea, una plataforma diplomática “clave” para trabajar en la liberación de Crimea. “La Plataforma de Crimea volverá a funcionar este año. Ya estamos preparando una cumbre”, ha detallado el jefe de Estado ucraniano.

“El tema de Crimea suena en todas las plataformas internacionales donde se discute la guerra rusa contra nuestro estado (...) El mundo está comenzando a reconocer que cometió un error en el año 2014 cuando decidió no responder con toda su fuerza a los primeros pasos agresivos de Rusia”, agregó Zelenski.

Guerra en Ucrania: fuertes explosiones generan emergencia y expectativa en Crimea

Este martes, 9 de agosto de 2022, medios internacionales han referido la ocurrencia de una serie de aproximadamente 12 explosiones en proximidades de la sede aérea de Novofedorivka; un territorio ubicado en la provincia ucraniana de Crimea, la cual se encuentra bajo control de Rusia desde el plebiscito de 2014, pese a que los diversos países del mundo reconocen dicha anexión como un acto ilegal.

Según reportan medios internacionales, basados en testimonios de habitantes locales, tras la serie de explosiones, cerca de 12, tres de ellas con importante intensidad, en la zona ha sido perceptible una gran columna de humo que se presenta en inmediaciones de lo que se conoce como la base aérea de en Novofedorivka, una instalación en la región oeste de Crimea que está destinada para fines militares del Kremlin.

Dichos testimonios, a la vez, serían corroborados con una serie de imágenes que han circulado a través de las redes sociales, en las que se da cuenta de la emergencia, que es perceptible a una distancia considerable, y que también está marcada por la presencia de una conflagración.

La historia del actual control de Rusia sobre la región de Crimea se remite a épocas de la disolución de la URSS, momento en que Rusia, ante la división de los territorios y la no presencia sobre el mar Negro, decidió, en consenso con las autoridades ucranianas de la época, tomar en comodato la llamada sede portuaria de Sebastopol, para ubicar allí su sede militar, donde hace presencia la flota rusa del mar Negro.

No obstante, en medio de las polémicas ocurridas en 2014, que rodearon el Euromaidan y que suscitaron la realización de múltiples referendos en regiones como Crimea y el Donbás, Rusia terminó anexionando el territorio de Crimea tras un resultado positivo del referendo, en la que los ciudadanos manifestaron el deseo de adherirse a ese país; no obstante, y pese a que la adhesión se hizo efectiva en la práctica, ejerciendo Rusia el control de dicho territorio, la decisión no goza de reconocimiento internacional.

En medio de la presente confrontación conocida como la guerra en Ucrania, que ha alcanzado su punto álgido desde el pasado 24 de febrero con la violación de la soberanía ucraniana por parte de Rusia, en Crimea se han presentado múltiples confrontaciones marcadas por bombardeos.

Incluso, uno de los propósitos alcanzados por Rusia, luego de tomar control del puerto de Mariúpol, en el sur de Ucrania, fue la consolidación de un ‘corredor’ que comunica a su territorio con Crimea, esto, al tomar dominio de varias ciudades en el sur de dicho país invadido.

Tras las explosiones evidenciadas este martes en Crimea, se han conocido algunos pronunciamientos por parte de funcionarios de gubernamentales de la zona, quienes, al entregar mayores detalles, han confirmado a medios internacionales la ocurrencia de las explosiones al interior del complejo militar y aclarando que pronto se entregará un comunicado oficial para referirse a lo ocurrido.

Los pronunciamientos citados por medios internacionales corresponden a declaraciones de un asesor del Gobierno local identificado como Oleg Kryuchkov, quien se manifestó sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Telegram.

Otro comunicado referido a autoridades del distrito de Saki, sitio donde se ubica el complejo militar, ha afirmado que en el lugar se presentaron varios daños debido a la onda expansiva de las explosiones, en el lugar que comúnmente es empleado como una base del Ministerio de Defensa ruso, en la que hay un importante despliegue de medios de aviación militar, y que es usada habitualmente para la realización de ejercicios de enseñanza y entrenamiento en lides militares.

Con información de Europa Press