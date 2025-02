En una entrevista exclusiva con Fox News, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se refirió al altercado que tuvo en la tarde de este viernes, 28 de febrero, con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca y confirmó que no planea pedirle disculpas a Donald Trump después de lo ocurrido en el Salón Oval.

🇺🇦🇺🇸 | URGENTE: Zelenskyy señala que no pedirá disculpas a Trump: pic.twitter.com/Qkv5fVfYTw

“Es muy sensible, el cese al fuego sin garantías de seguridad es algo muy sensible para nuestro pueblo”, dijo, “no necesitamos perder a Europa y tenemos que ser muy abiertos para saber cómo detener la guerra”, aseveró.