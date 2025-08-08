En la madrugada del sábado 9 de agosto de 2025, Florida se vestirá de magia lunar con la llegada de la Luna llena conocida como la Luna del Esturión. Según Space, la fase completa se alcanza a las 3:54 a.m. EDT (07:54 GMT), aunque ese instante exacto no será visible desde todos los lugares.

En Miami, la Luna estará en su punto máximo esa misma madrugada. Además, este fenómeno se destaca por permitir contemplar dos amaneceres consecutivos con una luna prácticamente redonda, una excepcionalidad derivada de su ascenso en el horizonte.

La denominación “Luna del Esturión” proviene de las tribus nativas del noreste de América del Norte, quienes notaban que durante esta etapa del año era más sencillo pescar esturiones en los Grandes Lagos y el lago Champlain. Otras culturas también la recuerdan como la Luna del Maíz Verde, de Grano o incluso Luna Roja, por los tonos que adquiere al elevarse en noches calurosas.

La superluna del esturión se alza sobre las montañas | Foto: Getty Images

En cuanto a la experiencia visual, no bastará con mirar justo al momento exacto de plenitud lunar. Tal como destaca Space, es durante el ascenso al horizonte, especialmente al anochecer del viernes 8 y nuevamente el sábado 9, cuando la Luna aparece más grande y dorada, generando un espectáculo más impresionante para los observadores.

Este fenómeno lunar coincide con un completo escenario astronómico en agosto: tras la luna llena aparecerá una alineación planetaria donde hasta seis planetas: Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno;serán visibles antes del amanecer. Además, se acerca el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas (noche del 11 al 13), aunque el resplandor lunar podría dificultar su observación.

La luna casi llena de agosto, conocida como Luna de Esturión, se alza sobre uno de los rascacielos del skyline | Foto: LightRocket via Getty Images

Ritos espirituales y experiencias emocionales también se vinculan a esta Luna. Muchos la ven como un momento ideal para la reflexión, el cierre emocional o la liberación, ya que su luz intensa parece sacar a la superficie emociones reprimidas.

Además, desde la astrología, se sugiere que esta luna en Acuario, en tensión con planetas retrógrados como Saturno, Neptuno, Mercurio y Plutón, podría despertar conflictos o revelaciones profundas en las relaciones humanas.

Para contemplarla, se recomienda alejarse del exceso de luz artificial. Un artículo reciente sugiere evitar iluminación urbana, preparar la vista con luz roja y usar aplicaciones astronómicas o telescopios para enriquecer la experiencia.