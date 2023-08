Abogados de Donald Trump le piden que cancele rueda de prensa en la que prometió demostrar fraude en elecciones de Georgia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, del mismo Partido Republicano de Trump, afirma que las elecciones no fueron robadas en Georgia como lo asegura él. | Foto: Getty Images

Tal es el caso del gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien expresó: “La elección en Georgia no fue robada. Durante casi tres años, nadie se ha presentado mostrando la evidencia del fraude bajo juramento, ni probado nada en un tribunal de justicia”.

Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos, tampoco cree en los alegatos de fraude de su copartidario Trump. | Foto: AP

Pence, quien fue vicepresidente de Trump y no cedió ante sus pedidos de no aprobar los comicios en el Capitolio, el fatídico 6 de enero de 2021, comentó escuetamente: “La elección no fue robada”.