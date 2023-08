Abogados de Trump solicitan que el juicio por intentar revocar el resultado de las elecciones sea hasta 2026

“Sin lugar a dudas, la obligación del expresidente Trump de prepararse diligentemente para este caso, por intentar revocar el resultado de las elecciones, no termina debido a otros asuntos pendientes. Sin embargo, el tribunal puede, y debe, considerar los efectos prácticos que estos enjuiciamientos paralelos tendrán sobre la capacidad del expresidente Trump para cumplir con los plazos extraordinariamente breves que el gobierno propone”, concluyó el equipo de defensa de los abogados.

Problemas legales de Trump dividen a Estados Unidos, según nueva encuesta

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, que se realizó antes de los cargos de hace días en el caso de Georgia, muestra que aproximadamente la mitad de los estadounidenses (53 %) aprueba que el Departamento de Justicia acuse a Trump por sus intentos de permanecer en el cargo tras perder las elecciones de 2020.