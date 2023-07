Aislamiento mortal: familia intentó vivir en medio de un bosque, pero las consecuencias fueron fatales

Con base en declaraciones de una de las hermanastras de las fallecidas, las dos adultas querían vivir alejadas de la sociedad, a pesar de no contar con la experiencia necesaria para sobrevivir en condiciones a campo abierto.

Lo que se sabe del hecho

Por otro lado, Adam Murdie, el sheriff del condado expresó que las víctimas posiblemente murieron congeladas o por hambre, lo que no está alejado de los reportes que han dado los forenses los cuales están sujetos a verificaciones finales. “Esto no es un suceso típico en ningún lugar, de ninguna manera” , precisó el sheriff en una conferencia de prensa días atrás.

Los avisos no fueron suficientes

La hermanastra de las mujeres, Trevala Jara, le expresó al diario local The Gazette, que hizo todo lo que pudo para convencer a sus hermanas de que la idea de aislarse de la sociedad no era buena ya que no contaban con el conocimiento necesario para sobrevivir en la naturaleza. Jara explicó que solamente las dos adultas habían visto algunos videos por internet sobre cómo vivir sin comodidades.