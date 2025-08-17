Alerta en EE.UU.: retiran bebida energética Celsius tras descubrir que contenía vodka

High Noon, la conocida marca de vodka seltzer, ha iniciado un retiro voluntario de ciertos paquetes de su variedad ‘Beach Variety 12-pack’, luego de confirmar un grave error de etiquetado que ha generado alarma entre los consumidores.

Según información publicada por la FDA, algunos envases del sabor 'Celsius Astro Vibe, Sparkling Blue Razz Edition’ fueron rellenados por error con vodka seltzer, aunque estaban etiquetados como bebida energética, lo que podría provocar ingestión involuntaria de alcohol.

El problema se originó cuando un proveedor de envases compartido entre Celsius y High Noon envió latas vacías de Celsius al centro de producción de High Noon. Estas latas, pese a llevar el diseño característico de la bebida energética, fueron llenadas con alcohol y distribuidas dentro de paquetes de la marca High Noon.

La FDA identificó los códigos de lote afectados e instó a los consumidores a no beber estas latas. | Foto: FOX 13 News

La FDA advirtió que, aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades ni efectos adversos vinculados al incidente, el consumo no intencional de alcohol representa un riesgo, especialmente para menores, embarazadas o personas bajo tratamiento.

El retiro afecta específicamente dos lotes de latas del sabor Sparkling Blue Razz de Celsius Astro Vibe que presentaban tapa plateada en lugar de la tapa negra habitual, así como los siguientes códigos láser en la base:

“L CCB 02JL25 2:55” hasta “L CCB 02JL25 3:11”. Estos productos fueron distribuidos entre diversos estados: Florida, Nueva York, Ohio, Carolina del Sur, Virginia y Wisconsin. Además, otras fuentes oficiales incluyen también Oklahoma y Michigan en la lista de estados afectados.

Las recomendaciones oficiales instan a quienes posean estos envases a desecharlos de inmediato y no consumir su contenido.

High Noon ha habilitado un servicio de atención para orientar al público sobre devoluciones o reembolsos, mediante el correo electrónico consumerrelations@highnoonvodka.com. Por su parte, Celsius también ha expresado su colaboración con la investigación y el retiro, aunque la empresa enfatiza que no participó en la fabricación, llenado o distribución de los productos afectados.

El retiro se debe a que algunas latas de Celsius contenían vodka seltzer, pese a estar etiquetadas como bebida energética | Foto: People

Este incidente pone en evidencia fragilidades importantes en los sistemas de control de calidad y logística compartida de envases. Expertos señalan que errores de etiquetado cruzado pueden tener consecuencias graves, no sólo legales, sino también para la seguridad del consumidor.

Finalmente, aunque no se han reportado casos de intoxicación, este tema subraya la importancia de la trazabilidad, el etiquetado correcto y la rápida comunicación ante errores.

Consumidores vulnerables deben prestar atención adicional a cualquier señal visual inusual, como tapas de color atípico o códigos de lote no reconocidos.