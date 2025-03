La estafa usada por los Hackers

¿Cómo actúan los ciberestafadores de multas?

Tácticas diversificadas para engañar a través de multas impagas:

Telegram y redes internacionales

Mecanismos de engaño

Mensajes como “A35 daily fee will be imposed if payment is not completed today” para presionar a las víctimas.