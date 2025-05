Alerta en Florida: estafadores suplantan al Departamento de Tránsito con mensajes de texto falsos

Estos mensajes fraudulentos afirman que el destinatario tiene peajes pendientes y amenazan con suspensiones de licencia o acciones legales si no se realiza un pago inmediato a través de un enlace proporcionado. Sin embargo, se trata de una táctica para robar información personal y financiera.

Para protegerse de estas estafas, las autoridades recomiendan no hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados y verificar cualquier deuda de peajes directamente con las agencias oficiales. Además, se aconseja reportar los mensajes sospechosos reenviándolos al número 7726 (SPAM) y presentando una denuncia en ReportFraud.ftc.gov .

Es importante destacar que el (FLHSMV) no envía mensajes de texto solicitando pagos inmediatos ni amenazas de suspensión de licencias. Cualquier comunicación oficial se realiza a través de canales oficiales y no mediante mensajes de texto no solicitados. Los residentes deben estar atentos a señales de advertencia, como errores gramaticales, solicitudes urgentes de información personal y enlaces sospechosos.