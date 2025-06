Alerta sanitaria en Estados Unidos: retiran hisopos contaminados con hongos

La empresa Church & Dwight Co., Inc., fabricante de los productos afectados, ha tomado la decisión de retirar del mercado los hisopos Zicam Cold Remedy, Zicam AllClear y Orajel Baby Teething Swabs, distribuidos en todo Estados Unidos y Puerto Rico.

Church Dwight Co., Inc. ha informado que aunque no se han reportado reacciones adversas graves hasta el momento, la retirada de los productos busca prevenir posibles riesgos para los consumidores. La empresa ha instado a quienes posean estos hisopos a dejar de utilizarlos de inmediato y a solicitar un reembolso a través de su sitio web oficial.