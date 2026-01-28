Estados Unidos

Amazon despedirá a 16.000 empleados y genera preocupación: “Eliminando la burocracia”

Amazon anuncia recorte de 16.000 empleados, mientras invierte en inteligencia artificial.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 3:36 p. m.
Amazon anunció el despido de 16 mil empleados
Amazon anunció el despido de 16 mil empleados

La multinacional estadounidense de comercio electrónico Amazon ha hecho un anuncio este miércoles en el que se indica que se reducirán cerca de 16.000 empleados de su nómina, misma que ronda los 1,5 millones de personas en todo el mundo.

Esta decisión, comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, se suma al recorte de 14.000 puestos que ya se había anunciado el pasado mes de octubre, enfocado entonces a la plantilla corporativa: los más de 300.000 trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina.

“Como compartí en octubre, hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia. Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no lo completaron hasta ahora”, ha explicado Galetti.

En este sentido, si bien ha asegurado que el plan no es anunciar recortes de personal cada pocos meses, la directiva subrayó que cada equipo seguirá haciendo una evaluación continua de la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y llevará a cabo los ajustes necesarios.

Esto nunca ha sido más importante que hoy en un mundo que cambia más rápido que nunca”, defendió.

De este modo, la compañía ofrecerá a la mayoría de los empleados en Estados Unidos un periodo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, señalando que el plazo podría variar a nivel internacional según los requisitos locales y nacionales.

Indicó, de igual modo, que a los empleados que no puedan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que decidan no buscarlo se les brindará apoyo para la transición, incluyendo indemnización por despido, servicios de recolocación y prestaciones de seguro médico (según corresponda), entre otros apoyos.

Asimismo, mientras la empresa implementa estos cambios, Galetti ha recordado que Amazon también seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para su futuro.

En medio de un mercado tan cambiante y de las nuevas formas que van surgiendo para posicionarse, empresas en los Estados Unidos y en todo el mundo han decidido reevaluar sus estrategias y optimizarlas para lograr una mejor posición competitiva que les permita seguir creciendo.

Amazon, por su parte, sigue invirtiendo en la inteligencia artificial, una herramienta que ha generado dinámicas revolucionarias y que requiere atención por parte de las empresas.

Residentes de Iowa son los más beneficiados económicamente de Estados Unidos: estos son los avances de los que alardea Trump

Por ejemplo, áreas de marketing en distintas compañías han visto que deben aplicar nuevas formas de promocionar sus productos, pues muchos usuarios utilizan a la IA como asistente de compras; por lo cual visibilizarse ante la IA también es importante en este momento.

*Con información de Europa Press

Noticias Destacadas