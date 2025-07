Asesino culpó al fútbol de brutal ataque en Nueva York: la perturbadora carta de suicidio del atacante

Una nota de tres páginas encontrada en su billetera acusó al fútbol americano, que practicó en el instituto en el sur de California, de haberle causado encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad degenerativa del cerebro, dijeron las autoridades, que identificaron al atacante como Shane Tamura, de 27 años.

“El fútbol me dio ETC y me hizo beber un galón de anticongelante”, aseguró el atacante. Según la Policía, actuó en solitario.