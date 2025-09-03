Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

Si usted está pensando en adquirir un carro eléctrico, no deje pasar la oportunidad de adquirir un crédito fiscal de 7.500 dólares, solo por este mes de septiembre.

Aunque la idea era que este beneficio durara más tiempo, hasta 2032, lo cierto es que con la nueva Ley One Big Beautiful Bill del Gobierno, la oportunidad de acceder a este crédito se redujo solo hasta el 30 de este mes en curso.

Cambios en el crédito fiscal

Si planea la compra de un auto eléctrico, podrá reclamar el beneficio siempre que firme un contrato y de un depósito antes de la fecha límite.

Esto quiere decir que hay que tener en cuenta ciertos aspectos, para poder tener la posibilidad de contar con ese dinero que le permitirá estrenar un carro eléctrico.

Lo primero a tener en cuenta es que si firma un contrato de compra y da un pago (depósito, enganche o intercambio), el crédito califica aunque reciba el carro después.

Esta ventaja aplica para vehículos nuevos, usados y arrendados, según las reglas del IRS.

¿Cómo acceder al crédito federal para autos eléctricos?

El IRS exige topes de ingresos para quienes buscan reclamar el beneficio:

$300,000 para parejas casadas que declaran juntas.

$225,000 para jefes de familia.

$150,000 para individuos.

Para autos usados, los límites bajan: $150,000, $112,500 y $75,000 respectivamente.

El carro no lo podrá comprar en cualquier parte, pues solo aplica el crédito en concesionarios autorizados. Además, el carro deberá solo haber tenido un dueño anterior, en el caso de los autos usados.

Cientos de norteamericanos podrán aprovechar el crédito fiscal para adquirir su carro eléctrico | Foto: Getty Images

¿Sobre qué tipos de carros eléctricos se podrá acceder al crédito?

Estos son algunos de los vehículos confirmados por el Departamento del Tesoro:

Acura ZDX EV (2024-2025)

Cadillac Lyriq (2024-2025)

Chevrolet Blazer EV (2024-2026)

Honda Prologue (2024-2025)

Hyundai Ioniq 5 (2025)

Tesla Cybertruck (2025, ciertas versiones)

Tesla Model 3 (2025, versiones Long Range y Performance).

Además, el monto del crédito puede variar, de acuerdo a si el carro cumple o no con ciertos requisitos, de acuerdo a la tabla establecida para el crédito fiscal:

$3,750, si el vehículo cumple con minerales críticos.

$3,750, si cumple con componentes de batería.

$7,500, si cumple con ambos requisitos.

Lo mejor es que revise sus ingresos, elija el modelo que más se acomode a sus necesidades y solicite su crédito fiscal lo más pronto posible, antes de que se llegue a la fecha límite del 30 de septiembre.

El crédito federal de 7.500 dólares representa una oportunidad única para quienes buscan pasarse a la movilidad eléctrica, ya que reduce de manera significativa el costo de adquisición de un vehículo nuevo.

Esta incentivo forma parte de la estrategia del Gobierno para acelerar la transición hacia energías limpias y así disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.