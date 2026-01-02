Estados Unidos

Aumento del COLA 2026: beneficiarios recibirán ajustes automáticos en sus pagos desde enero

Los pensionados y otros inscritos a programas de Estados Unidos verán un aumento en sus mensualidades.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 9:19 p. m.
Más de 70 millones de personas serán beneficiados por los ajustes.
Más de 70 millones de personas serán beneficiados por los ajustes. Foto: Getty Images

Los millones de estadounidenses que son beneficiarios de los programas del Seguro Social verán un ajuste en el cobro por costo de vida para este año entrante, lo que representa una incremento en las pensiones que reciben las personas cada mes.

“Los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés) para 75 millones de personas en los Estados Unidos aumentarán un 2.8 % en 2026″, anunció la agencia en su página web.

Millones se preparan para el doble pago de diciembre.
El ajuste inicia desde enero del 2026. Foto: Getty Images

Ese incremento de más del 2 % corresponde a un ajuste por el costo de vida (COLA, siglas en inglés), lo que incluye la inflación y las alzas de precios por los aranceles y las decisiones económicas del actual Gobierno. De acuerdo con la información de la Administración de Seguro Social (SSA), el aumento empieza de manera automática desde enero.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

“El aumento de los pagos a aproximadamente 7.5 millones de destinatarios de SSI comenzará el 31 de diciembre de 2025″, agrega el comunicado. Ya se aclara que “algunas personas reciben ambos beneficios, los del Seguro Social y los de SSI”.

Noticias Estados Unidos

FBI lanza alerta nacional luego de frustrar un ataque terrorista en vísperas de Año Nuevo: esto aconsejan las autoridades

Noticias Estados Unidos

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Deportes

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

Noticias Estados Unidos

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

Noticias Estados Unidos

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Noticias Estados Unidos

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Mundo

Se intensifican las manifestaciones en Irán: Las protestas llegan a la capital

Mundo

Confirman cuál fue la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos, la joven hallada sin vida en Estados Unidos

Nación

“Aviso a todos los gobiernos de la zona”: este es el mensaje del presidente Gustavo Petro tras nuevo bombardeo a lancha en el Pacífico

“La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social (máximo tributable) aumentará a 184.500 dólares″, se lee en el informe.

Residencia permanente
El ajuste del COLA tiene el objetivo de reducir los impactos por la inflación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los trabajadores estadounidenses que decidan retirarse laboralmente antes de los 62 años, el límite de ganancias “aumentará a 24.480 dólares″. Para quienes cumplan la edad plena (62 años) en el 2016, sus ganancias aumentarán hasta 65.160 dólares, “descontamos 1 dólar de los beneficios por cada 3 dólares ganados sobre $65,160 hasta el mes en que el trabajador cumpla la plena edad de jubilación”, especifica la agencia.

Seguro Social en EE. UU. ya definió el calendario de pagos de 2026: estas son las fechas exactas en las que llegará el dinero

“No hay límite de ganancias para los trabajadores que cumplen su plena edad de jubilación o son mayores durante todo el año”, contempla la administración.

“Ciertos cambios de vida pueden afectar su elegibilidad para recibir beneficios. Es importante que nos informe si se casa, se divorcia o si su cónyuge o excónyuge fallece”, insta el organismo de seguros sociales, pues cada beneficiario recibe un monto diferente, teniendo en cuenta su caso particular.

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal
La SSA especificó el aumento para los beneficiarios. Foto: Getty Images

“Debe informarnos si tiene un hijo o hijastro que recibe beneficios bajo su registro y ya no vive con usted”, complementa el comunicado.

La agencia también explicó que los cambios en los pagos tienen el propósito de “garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorados por la inflación”.

Por lo tanto, el COLA “está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, siglas en inglés) desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA”.

Más de Noticias Estados Unidos

EE.UU.

FBI lanza alerta nacional luego de frustrar un ataque terrorista en vísperas de Año Nuevo: esto aconsejan las autoridades

EE.UU.

Aumento del COLA 2026: beneficiarios recibirán ajustes automáticos en sus pagos desde enero

Colorado + Senderismo

Sacrifican a dos pumas que habrían atacado a una mujer hasta causarle la muerte, mientras ella hacía senderismo en un parque de EE. UU.

Jalen Green The Suns NBA

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

El gobierno de EE. UU. aplica un impuesto a remesas en efectivo y cheques desde este 2026

Ojo al dato: enviar dinero desde EE. UU. será más caro a partir enero

x

A vísperas del Mundial: ciudadanos de África y Medio Oriente, entre los afectados por restricciones migratorias en EE. UU.

x

IRS aprueba deducción fiscal que alivia a conductores que compren autos nuevos

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

La campaña de 100 millones de dólares para atraer nuevo personal en 2026.

ICE invertirá 100 millones de dólares en una campaña para reclutar más personal

x

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Noticias Destacadas