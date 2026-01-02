Aumento del COLA 2026: beneficiarios recibirán ajustes automáticos en sus pagos desde enero

Los millones de estadounidenses que son beneficiarios de los programas del Seguro Social verán un ajuste en el cobro por costo de vida para este año entrante, lo que representa una incremento en las pensiones que reciben las personas cada mes.

“Los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés) para 75 millones de personas en los Estados Unidos aumentarán un 2.8 % en 2026″, anunció la agencia en su página web.

El ajuste inicia desde enero del 2026. Foto: Getty Images

Ese incremento de más del 2 % corresponde a un ajuste por el costo de vida (COLA, siglas en inglés), lo que incluye la inflación y las alzas de precios por los aranceles y las decisiones económicas del actual Gobierno. De acuerdo con la información de la Administración de Seguro Social (SSA), el aumento empieza de manera automática desde enero.

“El aumento de los pagos a aproximadamente 7.5 millones de destinatarios de SSI comenzará el 31 de diciembre de 2025″, agrega el comunicado. Ya se aclara que “algunas personas reciben ambos beneficios, los del Seguro Social y los de SSI”.

“La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social (máximo tributable) aumentará a 184.500 dólares″, se lee en el informe.

El ajuste del COLA tiene el objetivo de reducir los impactos por la inflación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para los trabajadores estadounidenses que decidan retirarse laboralmente antes de los 62 años, el límite de ganancias “aumentará a 24.480 dólares″. Para quienes cumplan la edad plena (62 años) en el 2016, sus ganancias aumentarán hasta 65.160 dólares, “descontamos 1 dólar de los beneficios por cada 3 dólares ganados sobre $65,160 hasta el mes en que el trabajador cumpla la plena edad de jubilación”, especifica la agencia.

“No hay límite de ganancias para los trabajadores que cumplen su plena edad de jubilación o son mayores durante todo el año”, contempla la administración.

“Ciertos cambios de vida pueden afectar su elegibilidad para recibir beneficios. Es importante que nos informe si se casa, se divorcia o si su cónyuge o excónyuge fallece”, insta el organismo de seguros sociales, pues cada beneficiario recibe un monto diferente, teniendo en cuenta su caso particular.

La SSA especificó el aumento para los beneficiarios. Foto: Getty Images

“Debe informarnos si tiene un hijo o hijastro que recibe beneficios bajo su registro y ya no vive con usted”, complementa el comunicado.

La agencia también explicó que los cambios en los pagos tienen el propósito de “garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorados por la inflación”.

Por lo tanto, el COLA “está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W, siglas en inglés) desde el tercer trimestre del año pasado cuando se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber COLA”.