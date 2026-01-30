Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las manifestaciones han tomado fuerza, motivadas por las muertes de ciudadanos a manos de agentes de inmigración.

Redacción Mundo
31 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Bruce Springsteen, cantante estadounidense.
Bruce Springsteen, cantante estadounidense. Foto: Getty Images for Academy Museum

El rockero Bruce Springsteen interpretó su canción “Streets of Minneapolis” en las calles de esta ciudad estadounidense el viernes, en un concierto benéfico de protesta por la arremetida contra la inmigración ilegal de Donald Trump que cobró la vida de dos estadounidenses.

Springsteen, de 76 años, compuso la canción el sábado, después de que Alex Pretti, un enfermero estadounidense, fuese abatido a tiros por agentes federales mientras grababa una operación antinmigración en Minneapolis. La de Pretti fue la segunda muerte en esta ciudad de Minnesota, donde a comienzos de mes los agentes federales dispararon contra Renee Good.

Las manifestaciones piden el cese de las redadas de inmigración y la fuerte presencia del ICE en el estado.
Las manifestaciones piden el cese de las redadas de inmigración y la fuerte presencia del ICE en el estado. Foto: Adam Gray-AP

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis”, dijo el miércoles “The Boss” en sus redes sociales.

Multitud anti ICE desafía al Gobierno Trump mientras la Guardia Nacional ‘desaparece’ en Minneapolis

La pista, que hace referencia a su oscarizada “Streets of Philadelphia”, retumbó este viernes en vivo en un concierto benéfico organizado por el exguitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, en Minneapolis para protestar contra estas acciones. Morello y Springsteen no solo comparten una vena social, visible dentro y fuera de los escenarios, sino que han colaborado juntos musicalmente en varias ocasiones.

Springsteen le envió “Streets of Minneapolis” a Morello en busca de opinión. “Y él dice: ‘Bruce, matizar es bueno, pero a veces hay que patearlos en los dientes’”, respondió el colega. “Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto”, reza la canción disponible en plataformas de streaming.

ICE ordena a sus agentes no hablar con “agitadores” durante operativos migratorios

“Oh nuestra Minneapolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Minneapolis”, canta el estribillo del sombrío sencillo.

Agentes de ICE tienen autoridad para arrestar a quienes sospechen que están en el país de forma ilegal
Las protestas se han tonrado violentas, han muerto dos personas a disparos. Foto: AFP

El intérprete de “Born in the USA” es conocido por su filiación demócrata y ha criticado abiertamente la administración del presidente Trump. Expresó apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata a la presidencia Kamala Harris.

“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

El año pasado, afirmó en un concierto que Trump estaba “revirtiendo la histórica legislación sobre derechos civiles que condujo a una sociedad más justa y plural”. En respuesta, Trump lo llamó “un imbécil desagradable”.

Con información de AFP.

