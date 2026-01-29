“No renunciamos a la misión”: enviado de Trump lanza advertencia mientras Minneapolis sigue en tensión por operativos migratorios

El “zar fronterizo” de Estados Unidos, Tom Homan, dijo este jueves, 29 de enero, que la ofensiva federal en Minneapolis contra la inmigración proseguirá, aunque sostuvo que la misión necesita mejorar y prometió sancionar a los agentes que no respeten las normas.

Minneapolis, en el norte de Estados Unidos, está sacudida desde hace semanas por protestas contra la detención de inmigrantes indocumentados, en las que murieron dos estadounidenses a manos de agentes federales. Homan se comprometió a “reinstaurar la ley y el orden”.

“Vamos a asegurarnos de llevar a cabo operaciones de control dirigidas y lo repito: no renunciamos en absoluto a nuestra misión. Simplemente la realizaremos de manera más inteligente”, declaró, y recalcó que “la seguridad de la población es primordial”.

Alex Pretti falleció por un disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza. Foto: Getty Images

Agregó que Trump, él y otros en el Gobierno reconocieron que “ciertas mejoras podrían y deberían hacerse”, y aseguró que los agentes que no se comporten de forma profesional serán sancionados. “Tenemos protocolos de conducta”, afirmó.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, murió el sábado en un altercado con miembros de la Patrulla Fronteriza (CBP), mientras que Renee Nicole Good, de la misma edad y madre de tres hijos, murió el 7 de enero baleada en su automóvil por un agente del servicio de inmigración (ICE).

Los dos agentes implicados en la muerte de Pretti ya fueron suspendidos en un procedimiento “estándar”, según dijo a la AFP un portavoz de la CBP.

Trump no muestra ninguna voluntad de poner fin, ni siquiera de moderar realmente, su política de expulsiones masivas. El zar fronterizo prometió proseguir el “diálogo” con los funcionarios locales, pero justificó la política del gobierno republicano, al señalar que el país tenía ahora “la frontera más segura” de su historia.

Trump desplegó unos 3.000 agentes policiales para contener las protestas. Foto: AFP

Tras haber desplegado a 3.000 policías encargados de la lucha contra la inmigración ilegal en Minneapolis, la administración Trump va a “reducir pronto” los efectivos, prometió Homan, sin dar más detalles. Trump dijo que quería “reducir un poco la tensión” en la ciudad, pero el miércoles volvió a su retórica incendiaria contra el alcalde demócrata Jacob Frey, quien había declarado que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.

Frey respondió diciendo que el trabajo de la policía local no es hacer cumplir las leyes federales de inmigración. “Quiero que eviten homicidios, no que cacen a un padre trabajador”, añadió, en referencia al caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, solicitantes de asilo de Ecuador recluidos en un centro de Texas tras ser detenidos por agentes federales en Minneapolis el 20 de enero.

La batalla política podría llegar al Congreso en Washington, donde los demócratas amenazan con bloquear las partidas presupuestarias si no se hacen reformas para frenar los operativos de estilo militar de las agencias de inmigración.

Agentes federales lanzan gases lacrimógenos y balas de pimienta contra miembros de la comunidad durante una protesta en Minneapolis, mientras se intensificaban las tensiones tras un tiroteo en el que se vieron involucradas las fuerzas del orden federales, el 14 de enero de 2026. (Foto de Mostafa Bassim/Anadolu vía Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

Un juez federal del estado de Minnesota bloqueó temporalmente la detención de refugiados que aún carecen del estatus de residentes permanentes, pero que viven legalmente allí.

Y en un caso aparte, otro magistrado federal consideró que el ICE “probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 de las que algunas agencias federales han violado en toda su existencia”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración desplegados en ciudades demócratas son cada vez más comunes. En Minneapolis, el miedo a las redadas moviliza a ciudadanos que patrullan las calles para detectar a los efectivos federales.

“La administración Trump dice que va a cambiar de táctica, pero no estamos viendo nada diferente; la gente sigue siendo arrancada de las calles”, dijo a la AFP Jennifer Arnold, de 39 años, al frente de una red de apoyo para llevar a los hijos de inmigrantes a la escuela.

Videos analizados por la AFP y otros medios han desacreditado la tesis defendida inicialmente por el gobierno de Trump, según la cual Alex Pretti, que llevaba un arma legalmente, amenazaba a las fuerzas del orden.

*Con información de AFP.