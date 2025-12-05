La Federal Aviation Administration lanzó una convocatoria masiva para incorporar controladores aéreos y personal operativo en los aeropuertos del país.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 2028, ofrece sueldos competitivos y representa una oportunidad única para quienes buscan estabilidad y un ingreso alto en el sector aéreo.

¿Por qué buscan empleados en los aeropuertos de Estados Unidos?

La Federal Aviation Administration (FAA) anunció un ambicioso plan de contratación para reforzar los aeropuertos de Estados Unidos, ofreciendo hasta 9 mil vacantes que van desde controladores aéreos, hasta personal de apoyo operativo.

La iniciativa responde a la escasez de personal que quedó tras el cierre del gobierno federal, el más largo en la historia del país.

Este hecho dejó a miles de empleados sin salarios durante 43 días, lo que provocó que muchos optaren por la jubilación anticipada.

Esta brecha, en un contexto de alta demanda de viajes, hizo evidente la necesidad de incorporar nuevo personal capacitado, para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema aéreo, como se registra en el diario La Nación.

Los salarios que ofrece la FAA, son un atractivo importante para quienes consideren postularse. Un controlador aéreo experimentado puede alcanzar un ingreso anual promedio de US$144.580, mientras que quienes recién ingresan, especialmente en aeropuertos de menor tamaño, pueden iniciar con un salario cercano a US$60.000 al año, lo que hace que sea altamente competitivo dentro del mercado laboral norteamericano.

La FAA necesita nuevos controladores y personal operativo para normalizar el funcionamiento de los aeropuertos tras meses de escasez de personal. | Foto: Getty Images

¿Quiénes podrán aplicar a este empleo y cómo será el proceso de selección?

El proceso de selección es riguroso. Los aspirantes deben ser ciudadanos estadounidenses, contar con menos de 31 años y demostrar habilidades específicas, incluyendo dominio del inglés y aptitudes para la toma de decisiones rápidas bajo presión.

Además, quienes superen las pruebas iniciales deberán completar una formación intensiva en la academia de la FAA y un periodo de entrenamiento supervisado de varios años antes de asumir responsabilidades completas.

Para muchos jóvenes profesionales, esta convocatoria representa la respuesta no solo a un salario atractivo, sino también una oportunidad para construir una carrera estable en un entorno estratégico que afecta la seguridad de miles de pasajeros.

La FAA proyecta que el proceso de incorporación continuará hasta 2028, en un esfuerzo por fortalecer el sistema aéreo y asegurar que los vuelos de Estados Unidos sigan operando con altos estándares de eficiencia y seguridad.