Candidato de Trump a importante cargo federal es acusado de proferir comentarios “nazis” y de supremacía blanca. Piden su inhabilitación

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Oficina del Asesor Especial, Paul Ingrassia, está en el centro de la polémica, ya que salieron a la luz mensajes racistas e insinuando que tiene “una vena nazi”.

En las supuestas conversaciones, publicadas por Politico, Ingrassia se refirió de forma despectiva al feriado en honor al activista Martin Luther King Jr.

En unos chats con compañeros republicanos en enero de 2024, dijo: “MLK Jr. fue el George Floyd de la década de 1960 y sus ‘vacaciones’ deberían terminar y arrojarse al séptimo círculo del infierno, donde pertenecen”.

El asesinato de Floyd a manos de la policía generó todo un movimiento social de emancipación de la comunidad negra en EE. UU. bajo el lema "Black lives matters". | Foto: Getty Images

Un mes antes de dicha conversación, el implicado supuestamente escribió: “Nada de festividades del moulignon... Desde Kwanza hasta el día de MLK Jr., el mes de la historia negra y el Juneteenth. Todos y cada uno deben ser destripados”.

Los comentarios xenófobos y de supremacía blanca

Ingrassia se refirió al republicano Vivek Ramaswamy escribiendo que “nunca confíes en un chino o un indio”. Tras dichas conversaciones, algunos integrantes del grupo republicano empezaron a cuestionar sus posturas extremistas.

En mayo de 2024, emitió comentarios sobre un miembro de la campaña presidencial de Trump que buscaba atraer votantes de grupos “minoritarios”.

Los padres de Ramaswamy son de la India. | Foto: Getty Images for Cantor Fitzgera

“Necesitamos hombres blancos competentes en puestos de liderazgo. Los padres fundadores se equivocaron al afirmar que todos los hombres son creados iguales. Deberíamos celebrar a los hombres blancos y la civilización occidental, y nunca me rendiré”, afirmó Ingrassia.

En otra discusión virtual, el aspirante al cargo federal comentó: “Los negros se comportan así porque es su estado natural... No se les puede cambiar. Prueba: toda África es un desastre, y siempre lo será”.

Incluso, un integrante del chat aseveró en forma jocosa que “Paul pertenece a las Juventudes Hitlerianas con el Obergruppenführer Steve Bannon”, en alusión a grupos paramilitares del Tercer Reich.

Algunos usuarios del chat también aseguraron que el estadounidense con origen italiano es un fiel seguidor de Trump y es afín a discursos de extrema derecha.

Denuncias por acoso sexual

Además, el medio estadounidense también informó sobre un presunto caso de acoso sexual de Ingrassia a una mujer perteneciente al DHS (Departamento de Seguridad Nacional).

La administración federal le habría dicho a Politico que Ingrassia hacía sentir incómoda a la mujer, según testimonio de ella.

Finalmente, el DHS le quitó la credencial de empleado federal a Ingrassia entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2025.

Algunos republicanos piden el retiro del implicado

Ingrassia tendría audiencia con el Senado de EE. UU. el próximo jueves para conocer si es aceptado en el cargo de dirección de la Oficina del Asesor Especial, una dependencia que investiga y procesa casos sobre prácticas prohibidas de empleados federales.

Parte de la bancada republicana espera que Trump retire la candidatura tras los señalamientos de Politico. | Foto: AP

Ante este posible nombramiento, Jhon Thune, líder de la mayoría del Senado, mencionó que espera que la Casa Blanca reitre su nominación.

Rick Scott, Ron Johnson y James Lankford también se han opuesto a la posible elección de Ingrassa, a quien han acusado de tener posiciones antisemitas.