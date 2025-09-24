Suscribirse

Estados Unidos

Carolina del Norte debate Ley Iryna, un proyecto que busca restablecer la pena de muerte

La trágica muerte de la joven ucraniana sirvió de inspiración a un proyecto de ley en el Congreso de Carolina del Norte.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 9:02 p. m.
La joven fue asesinada en un tranvía en Estados Unidos.
La joven fue asesinada en un tranvía en Estados Unidos. | Foto: Tomada de Instagram (@lucaveros225)

Tras el asesinato de Iryna Zarutska, quien murió apuñalada el 22 de septiembre en el tren ligero de Charlotte, se ha aprobado una propuesta legislativa conocida como Irina’s Law.

El proyecto que fue presentado ante el Congreso de Carolina del Norte, busca modificar el sistema de justicia penal actual, endurecer los requisitos para libertad bajo fianza y la realización de una evaluación más profunda sobre la salud mental de los acusados.

Contexto: Estados Unidos podría eliminar los impuestos de Seguro Social: nuevo proyecto de ley genera debate

El homicidio de Zarutska

El caso de la muerte de la joven ucraniana despertó la indignación total del pueblo americano, sobre todo, cuando se conocieron los videos en donde se veía como el atacante acababa con la vida de la ucraniana, pocos minutos después de abordar el tren.

Decarlos Brown Jr, ya había sido arrestado varias veces anteriores, pero fue liberado bajo fianza a comienzos del año pasado, por un delito menor.

Ahora, después de haber cometido el asesinato, se deberá enfrentar a cargos estatales por asesinato en primer grado y federales relacionados con la muerte de la joven mujer. En ambos casos, puede ser susceptible a que se le aplique la pena capital.

El hombre fue puesto en custodia por la policía
El hombre fue puesto en custodia por la policía | Foto: Policía de Charlotte

¿Qué cambia con la nueva ley?

La Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, avaló la norma por 81 votos a 31, sumándose así a la aprobación previa en el Senado y enviando el texto al gobernador demócrata Josh Stein, quien evaluará la versión final del documento.

El proyecto eliminaría la posibilidad de eliminar la fianza sin pago para varios delitos y reduce la discrecionalidad de magistrados y jueces en las decisiones sobre la liberación previa al juicio, de acuerdo a lo que informa Infobae.

La representante estatal Tricia Cotham afirmó durante el debate en la Cámara, que la práctica conocida como catch-and-release para presuntos delincuentes violentos quedaría eliminada.

Sin embargo, hay quienes se oponen a la norma y argumentan que mantener bajo custodia a un acusado por un delito menor, sin opción de fianza, sería totalmente inconstitucional, afirmó El abogado defensor de Charlotte, Tim Emry.

Para alguno, la posibilidad deponer en práctica esta ley es limitada, puesto que no se cuentan con los subientes recursos para atender a las personas que tienen algún tipo de problema mental. Esto implicaría contratar policías, personal de respuesta a crisis y alojamiento para las personas detenidas por problemas de conducta.

En Carolina del Norte, la pena de muerte sigue siendo legal, aunque no se aplica desde 2006 debido a una serie de disputas legales y apelaciones que han paralizado las ejecuciones.

Contexto: Proyecto de ley en Estados Unidos planea otorgar residencia permanente a 8 millones de inmigrantes

Actualmente, más de 130 reclusos permanecen en el corredor de la muerte, mientras organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores presionan por su abolición definitiva.

Sin embargo, sectores conservadores insisten en que su restablecimiento es necesario como herramienta disuasoria frente a crímenes violentos, lo que mantiene abierto un debate constante en el estado sobre la legitimidad y eficacia de la pena capital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

2. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

3. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

4. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

5. Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina y cerveza tras la aprobación del presupuesto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPena de muerteProyecto de ley

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.