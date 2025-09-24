Tras el asesinato de Iryna Zarutska, quien murió apuñalada el 22 de septiembre en el tren ligero de Charlotte, se ha aprobado una propuesta legislativa conocida como Irina’s Law.

El proyecto que fue presentado ante el Congreso de Carolina del Norte, busca modificar el sistema de justicia penal actual, endurecer los requisitos para libertad bajo fianza y la realización de una evaluación más profunda sobre la salud mental de los acusados.

El homicidio de Zarutska

El caso de la muerte de la joven ucraniana despertó la indignación total del pueblo americano, sobre todo, cuando se conocieron los videos en donde se veía como el atacante acababa con la vida de la ucraniana, pocos minutos después de abordar el tren.

Decarlos Brown Jr, ya había sido arrestado varias veces anteriores, pero fue liberado bajo fianza a comienzos del año pasado, por un delito menor.

Ahora, después de haber cometido el asesinato, se deberá enfrentar a cargos estatales por asesinato en primer grado y federales relacionados con la muerte de la joven mujer. En ambos casos, puede ser susceptible a que se le aplique la pena capital.

El hombre fue puesto en custodia por la policía | Foto: Policía de Charlotte

¿Qué cambia con la nueva ley?

La Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, avaló la norma por 81 votos a 31, sumándose así a la aprobación previa en el Senado y enviando el texto al gobernador demócrata Josh Stein, quien evaluará la versión final del documento.

El proyecto eliminaría la posibilidad de eliminar la fianza sin pago para varios delitos y reduce la discrecionalidad de magistrados y jueces en las decisiones sobre la liberación previa al juicio, de acuerdo a lo que informa Infobae.

La representante estatal Tricia Cotham afirmó durante el debate en la Cámara, que la práctica conocida como catch-and-release para presuntos delincuentes violentos quedaría eliminada.

Sin embargo, hay quienes se oponen a la norma y argumentan que mantener bajo custodia a un acusado por un delito menor, sin opción de fianza, sería totalmente inconstitucional, afirmó El abogado defensor de Charlotte, Tim Emry.

Para alguno, la posibilidad deponer en práctica esta ley es limitada, puesto que no se cuentan con los subientes recursos para atender a las personas que tienen algún tipo de problema mental. Esto implicaría contratar policías, personal de respuesta a crisis y alojamiento para las personas detenidas por problemas de conducta.

En Carolina del Norte, la pena de muerte sigue siendo legal, aunque no se aplica desde 2006 debido a una serie de disputas legales y apelaciones que han paralizado las ejecuciones.

Actualmente, más de 130 reclusos permanecen en el corredor de la muerte, mientras organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores presionan por su abolición definitiva.