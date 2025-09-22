Casas a solo 1 dólar en Estados Unidos: estos son los requisitos que piden a los compradores

Una pequeña ciudad de Estados Unidos ha puesto en venta casas por el precio de 1 dólar, con la finalidad de mejorar el vecindario al poner en uso propiedades que han estado abandonadas desde hace tiempo.

Se trata de Louisville, en el estado de Kentucky. La administración puso en venta viviendas que están abandonadas a personas que quieran renovar los espacios y que están buscando casas a buen precio.

De acuerdo con Realtor.com, que ofrece información y servicios para los estadounidenses que están en busca de una casa en el país, para que la propiedad se pueda vender a 1 dólar, esta debe registrar que no hay una violación de mantenimiento, por lo que un funcionario de cumplimiento del código la debe declarar desocupada por el mínimo de un año.

Las propiedades deben ser remodeladas para aumentar el valor en el mercado. | Foto: 123RF

La iniciativa de la administración está a cargo de la Autoridad del Banco de Tierras. Esta agencia se encarga de adquirir, administrar y vender las viviendas “en dificultades” a desarrolladores o personas que puedan ofrecer cambios y modificaciones al lugar para, posteriormente, aumentar su valor en el mercado.

Por lo anterior, en caso de que alguien quiera adquirir la propiedad, debe presentar pruebas de fondos suficientes, los planos de construcción y el presupuesto detallado de las obras que se llevarán a cabo en el lugar.

Además, los compradores deben establecer el uso que se le dará a la residencia una vez esta termine el periodo de remodelación.

Los compradores deben demostrar los fondos necesarios, el presupuesto para la remodelación y cumplir con el trabajo en un año. | Foto: 123rf

De acuerdo con los detalles de la agencia, los fondos para poder acceder a la venta varían entre 29.000 y 62.750 dólares. Las estimaciones de la autoridad del banco sobre los gastos de las construcciones están entre 104.250 y 216.000 dólares.

A las condiciones se le suma que los compradores se deben comprometer a finalizar el trabajo de renovación en el plazo de un año.

“Queremos revitalizar el bloque”, aseguró Tia Bowman, la administradora de la Oficina Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado, en medio de una entrevista con el medio local WDRB.

Las casas en venta deben ser declaradas en abandono por la administración local. | Foto: Getty Images

“No queremos gentrificarlo. No queremos desalojar ni desplazar a la gente”, explicó. “No se trata del precio. Se trata de lo que inviertes en esta propiedad. Se trata de las comodidades, las características de la propiedad. Se trata del precio al que la pones en venta”.

La administración ha anunciado que, hasta el momento, hay diez propiedades disponibles para la venta en los vecindarios de Portland, Shawnee, Park Hill, Parkland, Chickasaw y Russell.