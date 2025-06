Ciberataque masivo pone en riesgo la información de millones de clientes de importante aseguradora en EE. UU.

La agencia aseguró que por ahora no se ha podido determinar el número toral de personas afectadas, ni los datos específicos que fueron robados o alterados, según un informe del New York Post. Sin embargo, la empresa detalló que los sistemas no fueron atacados con ransomware -un secuestro de datos por parte de los ciberdelincuentes- por lo que Aflac sigue operado con normalidad.