Estados Unidos

Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

La icónica marca de ropa infantil Carter’s reducirá más del 210% de sus locales en Norteamérica y eliminará cientos de empleos, como parte de un plan de ahorro y reestructuración.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 3:02 p. m.
Las tiendas de ropa infantil en Estados Unidos enfrentan una ola de cierres ante la caída del consumo y el aumento de los costos de operación.
Las tiendas de ropa infantil en Estados Unidos enfrentan una ola de cierres ante la caída del consumo y el aumento de los costos de operación.

Carter’s, la mayor empresa de ropa para bebés en Estados Unidos, anunció que cerrará más de 150 tiendas en los próximos tres años, junto con 300 recortes de personal.

La medida forma parte de una estrategia de ajuste ante la caída de ventas y el aumento de costos que han afectado la rentabilidad de la marca.

Las razones del cierre del retail infantil

En sus más recientes resultados financieros, Cartier’s ha anunciado su reestructuración, la cual ha comenzado a aplicarse a partir del pasado mes de septiembre, según la plataforma de servicios de datos ScrapeHero.

Pese a ser la compañía de ropa para bebés más grande del país, la empresa comunicó que cerrará alrededor de 150 tiendas en los próximos 3 años.

100 de estas tiendas serán cerradas entre el 2025 y el 2026, lo que también traerá consigo la eliminación de 2300 puestos en oficinas centrales.

arter’s, reconocida por su ropa para recién nacidos y niños pequeños, reducirá significativamente su presencia en tiendas físicas mientras impulsa sus ventas en línea.
arter's, reconocida por su ropa para recién nacidos y niños pequeños, reducirá significativamente su presencia en tiendas físicas mientras impulsa sus ventas en línea.

Implicaciones del cierre para el consumidor

Este anuncio tiene implicaciones clave tanto para el mercado del retail como para los consumidores, conforme a lo que se explica en Newsweek:

  • Al cerrar más del 10 % de sus tiendas, Carter’s reducirá la accesibilidad física para muchos clientes que dependen de sus locales. Esto puede afectar especialmente zonas donde la tienda principal era de Carter’s.
  • La caída de margen y el ajuste inminente reflejan que incluso firmas dominantes en nichos tradicionales (ropa de bebé), sufren la presión del entorno: alta competencia online, costos crecientes, cambios en patrones de compra.
  • Desde el punto de vista financiero, Carter’s envía una señal de que debe transformar su modelo para “volver a un crecimiento rentable y consistente”.
  • Para los inversores, consumidores y competidores, es un impulso para observar cómo se adapta la empresa a los nuevos retos del mercado: canales digitales, optimización de tiendas físicas, cadena de abastecimiento.

Los próximos trimestres serán claves para ver si los cierres y recortes de personal logran revertir la caída de los márgenes.

Estas modificaciones traerán cambios en los consumidores, lo que implica hacer una transición sin perder la participación en el mercado.

La decisión de Carter’s de cerrar hasta 150 tiendas en los próximos tres años marca un giro estratégico importante.

No es solo un ajuste menor, es una transformación de su modelo para adaptarse a un entorno minorista que cambia rápidamente.

Si bien enfrenta presión de márgenes y costos, la empresa apuesta por cortar tiendas de bajo rendimiento, enfocar recursos en crecimiento digital y así recuperar rentabilidad.

Para quienes son consumidores de moda infantil, es una señal clara de que incluso gigantes consolidados deben reinventarse para sobrevivir.

