Una de las cadenas de supermercados más reconocidas en Estados Unidos, anunció que cerrará varias de sus tiendas físicas en los próximos días.

Esto hará parte del proceso de reestructuración con el que Walmart busca mejorar la experiencia de compra y eliminar aquellos puntos que no resultan rentables para la empresa, de acuerdo a lo que se registra en Online Athens.

La idea, es comenzar a modernizar sus tiendas físicas, con el fin de competir frente al auge de las compras virtuales.

¿Qué sucursales ya han cerrado?

Desde principios del 2025, Walmart comenzó un proceso de cierre de varias de sus tiendas, especialmente en dos estados: Georgia y California.

Es una estrategia con la que se pretende aumentar la experiencia de compra, para que los estadounidenses prefieran venir personalmente a las tiendas, en vez de comprar de forma on line.

En California, Walmart ha comenzado a implementar esta nueva estrategia, por lo que ha cerrado varias sucursales como por ejemplo:

San Diego: 2121 Imperial Avenue, San Diego, CA 92102

El Cajón: 605 Fletcher Parkway, El Cajón, CA 92020

West Covina: 2753 E. Eastland Center Dr., West Covina, CA 91791

Fremont: 40580 Abrae Street, Fremont, CA 94538

Granite Bay: 4080 Douglas Boulevard, Granite Bay, CA 95746.

En Georgia, por su parte, se han cerrado los siguientes locales:

Walmart Supercenter: 4725 Ashford Dunwoody Rd, Dunwoody, GA|

Walmart Neighborhood Market: 3101 Roswell Rd, Marietta (East Cobb), GA.

Walmart anuncia cierre de tiendas y reestructuraciones como parte de una nueva estrategia que favorecerá la experiencia de compra. | Foto: @BastionMediaFR

La decisión ha generado incertidumbre entre los empleados y los compradores locales, sin embargo, la empresa asegura que es un proceso de reestructuración en donde se eliminan los puntos menos rentables y se reestructuran aquellos con mayor potencial, de acuerdo a lo que se registra en el medio El Cronista.

¿Cuál será la gran tienda que abrirá Walmart?

Aunque la estrategia de Walmart se ha centrado en el cierre y remodelación de varias de sus tiendas, también tiene en la lupa un mega proyecto en un centro comercial, como parte de una iniciativa a 5 años.

Este proyecto estará dirigido a aquellos clientes que priorizan los productos de calidad a precios muy competitivos.

Para poner en marcha su plan, Walmart ha adquirido un centro comercial en Monroeville, ubicado muy cerca de Pittsburgh, en donde se construirá una moderna tienda de la cadena, como parte de su política de expansión.

La operación se cerró por un valor aproximado de US$ 34 millones y comprende el edificio principal del centro comercial, su anexo, así como terrenos colindantes previamente arrendados por grandes superficies.