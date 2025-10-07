Suscribirse

Estados Unidos

Cómo la Luna llena podría causar un impacto climático en varias regiones de Estados Unidos, sobre todo en la costa este

Las fases lunares influyen directamente en la marea del océano, condicionando otros factores climáticos.

Redacción Mundo
7 de octubre de 2025, 5:32 p. m.
La luna llena ocurre cuando la Luna y el Sol están en oposición.
La Luna llena ocurre cuando la Luna y el Sol están en oposición | Foto: Getty Images

La Luna llena de comienzos de octubre es una de las más llamativas del año, no solo por su estética, sino también por la energía que emana y por su fuerte influencia en la marea oceánica.

Así bien, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas y avisos de inundaciones menores o moderadas debido a las mareas altas, así como fuertes vientos terrestres en algunos lugares y sistemas de tormentas.

Cuando se dan condiciones climáticas adversas, suelen haber olas y corrientes peligrosas en el cuerpo acuático. | Foto: Getty Images

En los Cayos de Florida, Palm Beach, Miami y San Agustín, se han reportado dichas inundaciones debido a la marea alta, que además se puede extender varios días, e incluso semanas, según agencias meteorológicas locales.

Algo similar ocurre en North Myrtle Beah, Carolina del Sur, donde las autoridades de la ciudad instaron a sus habitantes a asegurar los muebles y los botes de basura ante posibles inundaciones que pongan en peligro la vivienda en cuestión.

Contexto: Se dan las primeras alertas por heladas y nieve en Estados Unidos, dando inicio a climas invernales en zonas de al menos 8 estados

Inundaciones costeras y otros sistemas

Massachusetts, la costa de Maryland, Bahía de Cape Cod y Nantucket correrían con la misma suerte, teniendo en cuenta que en esas zonas se pueden aproximar sistemas de baja presión y frentes de frío, que podrían aumentar los fenómenos meteorológicos entre esta semana y la otra.

Contexto: Huracán Priscilla se fortalece en el Pacífico y ya amenaza a la costa suroeste de EE. UU.; habría inundaciones al final de semana

En Nueva York y Rhode Island, advierten que las olas podrían ser 30 centímetros más altas de lo normal, lo que generaría inundaciones costeras y corrientes de resaca, potencialmente peligrosas para bañistas.

Por otra parte, Usa Today reporta que las afectaciones causadas por la luna llena se verán con más fuerza a principios de noviembre.

Tomada New York Post/Costa Nacional del Cabo Hatteras
Las mareas altas pueden causar inundaciones costeras peligrosas | Foto: Captura de pabtalla/X/Asociación de Buggies de Playa de Carolina del Norte

¿Por qué la Luna llena afecta el mar?

Según la explicación de Nautilus, durante la Luna nueva o llena se presenta una marea viva, más potente que otras fases lunares.

En total son ocho las fases lunares que existen.
En total son ocho las fases lunares que existen. | Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Esto sucede ya que la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, y tienen mayor incidencia en el nivel del océano.

“En áreas costeras, las mareas vivas pueden influir en la navegación, la pesca y la vida marina al exponer o sumergir más áreas del lecho marino”, afirma el medio.

Dicha marea también tiene un impacto en ecosistemas costeros y marinos, alterando el curso normal de fauna y flora de estas zonas hídricas.

Las autoridades recomiendan estar atentos a las indicaciones de organismos de emergencia.

Noticias relacionadas

