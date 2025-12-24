¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Estados Unidos, un país diverso en el que confluyen distintas culturas, conserva tradiciones que se perpetúan de generación en generación en torno a la celebración de la Navidad.

La construcción identitaria de Estados Unidos está marcada por múltiples migraciones de personas originarias de diferentes partes del mundo. Aunque es un país complejo, ha logrado mantener tradiciones que lo caracterizan durante la época navideña.

Los almacenes están abiertos hasta la medianoche para que puedan comprarse los regalos. Foto: Getty Images

De acuerdo con información citada por AGM, 9 de cada 10 personas celebran la Navidad en este país. Pese a que se trata de una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, un gran número de personas no creyentes también participa en la celebración.

Es común que en Estados Unidos las tiendas estén abiertas hasta medianoche el 24 de diciembre, para permitir que quienes necesiten comprar regalos de última hora puedan hacerlo.

Apenas termina el día 24, en la madrugada del 25, los niños abren los regalos que les deja “Santa Claus”. Después de destaparlos, se disfruta la cena navideña.

La cena navideña tradicional en Estados Unidos incluye pavo, jamón, puré de papa y el famoso ponche de huevo como bebida. Además, durante la celebración se pueden hornear galletas de jengibre o tarta de manzana.

Las casas ya han sido previamente decoradas con motivos navideños, sirviendo de antesala a la celebración. Entre las decoraciones se encuentran los calcetines para Santa, tradición que surge de una leyenda: cada miembro de la familia cuelga un calcetín en el que encuentra dulces y regalos.

Según la leyenda, un hombre rico quedó en ruina tras la muerte de su esposa y no tenía con qué pagar la boda de sus hijas. Santa Claus bajó por la chimenea y dejó un lingote de oro en las medias que estaban colgadas secándose, iniciando así esta tradición.

Otra de las tradiciones importantes es el árbol de Navidad. Es decorado en familia y este se coloca al interior de la casa en época navideña.

En las casas se colocan luces, uno de los elementos más característicos de esta época.

La Navidad es una de las festividades más esperadas alrededor del mundo, y Estados Unidos no es la excepción. Se espera que este año estas tradiciones se mantengan y continúen transmitiéndose a lo largo del tiempo.