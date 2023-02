Conmoción tras la extraña muerte de una mujer que cayó desde un edificio de parqueaderos en Disneyland, California

Un lamentable hecho de muerte abraza y enluta a uno de los parques de diversiones más reconocidos del mundo; Disneylandia, ubicado en el Estado de California, Estados Unidos, luego de que el pasado 18 de febrero una mujer falleciera tras aparentemente haber saltado al vacío desde un edificio de parqueaderos, despertando un tenso escenario en el lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 6:50 p. m. de la referida fecha, anotando como causa de la muerte que la mujer “saltó o se cayó” desde tal estructura conocida como ‘Estacionamiento Mickey y sus amigos’.

El reporte, citado por medios locales como el New York Post y Fox News, estuvo a cargo en su momento del sargento Jon McClintock, quien lamentó lo ocurrido y anunció el despliegue de la respectiva investigación.

Este no sería el primer caso de suicidio que se presenta en el lugar. Autoridades y medios locales refieren un reciente caso sucedido en el mes de diciembre, y algunos otros casos previos. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el uniformado, al acudir al reporte de la administración del lugar, se encontraron con el cuerpo de la mujer, la cual fue trasladada a un hospital local a través de los cuerpos de emergencia de la ciudad de Anaheim; no obstante, al arribar al centro de atención el personal médico declaró la muerte de la aparente visitante al parque temático.

Sobre el particular, medios locales han apuntado que las autoridades no revelaron la identidad de la mujer, mientras avanza la investigación que inicialmente se ha enfocado en determinar qué estaba haciendo la mujer en el lugar; es decir, si acudió como visitante, o si por el contrario se hubiera tratado de una persona que laboraba en el lugar.

Según detallan medios locales, la estructura desde la que se cayó o saltó la mujer fue construida en el año 2000, y comprende una edificación de siete pisos de altura, y con capacidad para albergar cerca de 10.000 carros.

Autoridades trabajan para determinar si se trataba de una mujer visitante o una trabajadora del lugar. Sin embargo, no revelaron su identidad. - Foto: GC Images

En ese mismo sentido, las autoridades locales también acusaron que no se trata del primer caso de muerte originado en ese lugar.

Precisamente, según refiere el Post, el pasado mes de diciembre, Disneyland, California, también estuvo de luto tras la muerte de un hombre de 50 años quien decidió quitarse la vida al saltar desde la referida estructura.

Medios locales afirman que al menos otras tres muertes de ese tipo se han registrado en la edificación de parqueaderos.

Ojo a la salud mental

De acuerdo con datos de la OMS, se calcula que anualmente en el mundo cerca de 800.000 personas se quitan la vida o intentan hacerlo, un reporte que muestra que, en su gran mayoría, estos casos se ubican en el grupo etario comprendido entre los 15 y 35 años.

Sobre la existencia de señales o factores de alerta que pueden encender las alarmas de las personas cercanas de los individuos con ideación suicida, expertos como la doctora Luisa Zúñiga, psicóloga del servicio de Bienestar de la Universidad Agraria, advierte que existe un largo listado de síntomas a los que los grupos de apoyo deberían estar atentos para poder prevenir o apoyar casos de suicidio.

Entre ese listado de factores, refiere que se debe poner la lupa en casos donde existan antecedentes de autolesiones, así como en personas que en su conducta manifiestan verbalmente o por escrito sus deseos de muerte o desesperanza.

En ese mismo sentido, el aislamiento social y los cambios de comportamiento bruscos también pueden referir un factor de alarma, sumado a acciones como el desprendimiento repentino de objetos valiosos o preciados, y el interés repentino y creciente por la tenencia de armas o el acceso a medicamentos.

En la misma senda, otros expertos, como la psicóloga María Jesús Rosa Sánchez, también refiere otras actitudes que pueden representar una luz de alarma en el comportamiento de personas, sobre todo jóvenes, referidas a alteraciones en el sueño y la alimentación, períodos muy prolongados de tristeza e irritabilidad.

En ese sentido, las expertas también coinciden con que otro de los factores de alarma puede referirse a escenarios donde pacientes que deben consumir medicinas, ya sea por enfermedades o psicopatías diagnosticadas, buscan repentinamente suspender sus tratamientos.

Sobre las motivaciones que pueden llevar a esta clase de desenlaces, las expertas refieren que pueden estar relacionadas con un amplio abanico de factores, referidos a casos de pérdidas personales; problemas económicos; fallas en los sistemas de apoyo, conflictos laborales, familiares o de pareja; acoso o ciberacoso; vacíos existenciales; depresión en niveles patológicos; o hechos o situaciones bruscas que generen gran impacto como los casos de abusos sexuales. En ese sentido, estas situaciones también pueden estar derivadas de situaciones de abusos de consumo de sustancias que hagan perder el control de las personas.

Sobre el particular, Zúñiga advierte que muchas veces, sobre todo en casos de menores, e incluso en adultos, “estos signos no son perceptibles, pues los niños no expresan a sus padres sus emociones y sentimientos”, situación que en adultos también puede estar presente cuando las personas se callan estos mismos, y no buscan el apoyo en sus personas cercanas.

En ese sentido, la doctora Rosa advierte que es importante que se tenga en cuenta que “no se debe minimizar la emoción y el pensamiento que se tenga”, refiriendo que muchas veces se tiende a no dar la importancia requerida a las afectaciones emocionales y mentales, cuestionando actitudes como el “no pasa nada”, o el “te doy un abrazo y pasa”.

El periodo post pandemia ha marcado y evidenciado el aumento de personas que requieren atención psicológica. - Foto: Getty Images / Elva Etienne

Por lo anterior, también añaden la importancia de que los padres o personas de apoyo puedan ser empáticos, y se propenda por fomentar los canales de comunicación, advirtiendo que, en ese sentido, y más aún con situaciones como las evidenciadas en períodos de post pandemia, con el incremento de casos de personas que requieren acompañamiento psicológico, se trabaje ‘en desmitificar la salud mental’.

“Muchas veces se estigmatiza que hablar sobre el tema puede provocar que la persona lo haga. Es muy importante saber cómo se siente la persona, y conocer si en algún momento lo ha pensado hacer”, refiere la doctora Rosa sobre la ideación suicida, aclarando que es importante que, ante las evidencias, se pueda recurrir a ayuda profesional, “es mejor prevenir a tener que intervenir cuando ya hay intentos”, precisó, aclarando que esos procesos pasan por etapas que van desde la ideación, pasando por la planeación y finalmente la ejecución.