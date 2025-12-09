Suscribirse

Estados Unidos

Contrabando fallido dentro de una cárcel en Estados Unidos: intentaron ingresar un paquete con drogas, cigarrillos y alimentos

Guardias de la Institución Correccional Lee interceptaron un paquete que pretendía ser ingresado, este contenía artículos como drogas, cigarrillos y alimentos.

Luciano Andrey Sánchez Florez

9 de diciembre de 2025, 5:18 p. m.
Por medio de drones intentan ingresar contrabando a cárceles de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

El pasado domingo se buscaba ingresar a la Institución Correccional Lee de Carolina del Sur, un paquete que contenía patas de cangrejo, un filete crudo, cigarrillos, marihuana y un condimento Old Bay.

Las autoridades afirman que en este momento la investigación continua abierta, sin hallar por el momento algún responsable.

El paquete en mención estaba siendo transportado por un dron; sin embargo, este fue incautado junto con los elementos que contenía.

Cárcel de Estados Unidos
Autoridades toman medidas para impedir que elementos externos lleguen al interior de las carceles. | Foto: Getty Images

“Supongo que los reclusos que esperaban el paquete están de mal humor” afirmó el portavoz de la penitenciaria, según The Associated Press.

Este no es un caso aislado, pues en múltiples ocasiones se ha intentado ingresar elementos de este tipo a las cárceles.

En 2014 también se hizo la incautación de un cargamento que quería ser ingresado a una cárcel de Carolina del Sur, utilizando un dron, el paquete contenía, teléfonos celulares, marihuana, entre otros objetos; sin embargo, este dron no pudo superar la cerca de alambre de 3.6 metros.

De igual manera, en 2022 un dron que se estrelló en una prisión federal de Carolina del Sur contenía camuflados en su carga 38 gramos de metanfetamina pura, misma que después buscaba ser distribuida al interior de la prisión.

Este no es un fenómeno reciente, pero sí genera preocupación en torno a la seguridad misma de las cárceles.

Conforme a información publicada por The Associated Press (AP), las autoridades han tenido que reforzar las medidas de seguridad para minimizar este tipo de intentos de contrabando, han elevado cercas y también han añadido redes para hacer difícil el acceso a paquetes lanzados desde el exterior.

Según información compartida por Infobae, volar un dron cerca de una prisión es considerado en este momento un delito menor.

Guantánamo es la cárcel militar, situada en el sureste de Cuba, desde que se abrió en 2002 para albergar a los detenidos de la “guerra contra el terrorismo”
Volar drones cerca de las cárceles es considerado un delito menor. | Foto: picture alliance via Getty Image

El contrabando en las cárceles ha ido evolucionando en sus técnicas, antes se tenían que hacer lanzamientos manuales o a través de catapultas para conseguir el objetivo de ingresar elementos dentro de las mismas.

En este momento los drones se han convertido en aliados estratégicos para perpetrar este tipo de acciones. Aunque hay una vigilancia constante por parte de funcionarios de las cárceles, este tipo de situaciones se siguen presentando.

Todos estos casos encienden las alarmas de las autoridades que buscan generar distintas estrategias que no permitan el ingreso de elementos externos al interior de las cárceles.

Se espera la investigación continué para hallar los responsables de este suceso que ocurrió el domingo.

