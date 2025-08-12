Descubra el suburbio más seguro para vivir en Estados Unidos en 2025 y qué otros lugares lideran en seguridad

Según un estudio reciente de la consultora SmartAsset, el suburbio más seguro para vivir en Estados Unidos en 2025 es Lehi, Utah. Este análisis evaluó 360 localidades situadas a menos de 45 minutos en coche de las principales ciudades del país, considerando factores como tasas de delitos violentos y contra la propiedad, así como muertes por accidentes de tránsito.

Lehi se destacó por su baja incidencia delictiva y su entorno seguro, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan calidad de vida.

Además de Lehi, otros suburbios también figuran entre los más seguros. Highland Park, Illinois, ocupa el puesto 14 en el ranking, con una población de 30,229 habitantes y tasas de delitos violentos y contra la propiedad notablemente bajas. Este suburbio ofrece un entorno tranquilo y familiar, ideal para quienes buscan estabilidad y seguridad.

Highland Park, Illinois | Foto: Getty Images

En el estado de Georgia, Johns Creek se posiciona como el suburbio más seguro, seguido de Centreville, Virginia, y Newton, Massachusetts.

Estos lugares destacan por sus bajas tasas de criminalidad y su compromiso con la seguridad comunitaria. La colaboración activa entre autoridades locales y residentes ha sido clave para mantener un ambiente pacífico y protegido.

La seguridad es un factor crucial al elegir un lugar para vivir, especialmente para las familias que buscan un entorno seguro para sus hijos. Los estudios indican que las tasas de criminalidad en estos suburbios son significativamente más bajas que el promedio nacional, lo que contribuye a una mayor calidad de vida.

Además, la presencia de servicios públicos eficientes, escuelas de calidad y espacios recreativos también juegan un papel importante en la elección de estos lugares.

La institución alberga 20 millones de volúmenes y 400 millones de copias manuscritas | Foto: Boston Globe via Getty Images

Es importante destacar que la seguridad no es el único factor a considerar al elegir un lugar para vivir. Otros aspectos como el costo de vida, la accesibilidad a servicios de salud, la calidad educativa y las oportunidades laborales también influyen en la decisión.

Por ejemplo, Arlington Heights, Illinois, ha sido reconocido como el mejor suburbio de Illinois para vivir en 2025, destacando por su bajo desempleo, ingresos elevados y viviendas accesibles.

Además, la creciente tendencia de la migración hacia suburbios refleja un cambio en las preferencias de los estadounidenses, que buscan alejarse del bullicio de las grandes ciudades sin renunciar a la proximidad a servicios y empleo.

Este fenómeno también responde a la búsqueda de espacios más amplios, contacto con la naturaleza y comunidades más cohesionadas, aspectos que contribuyen a una mejor salud mental y bienestar general.

Los dispositivos inteligentes para seguridad no se limitan a simples alarmas. | Foto: Getty Images

Por otra parte, el papel de la tecnología en la seguridad suburbana ha crecido considerablemente. Sistemas de vigilancia avanzados, iluminación inteligente y redes de comunicación vecinales permiten una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidente, fortaleciendo la sensación de protección entre los residentes y fomentando una cultura preventiva.

Si busca mudarse a un suburbio seguro en Estados Unidos, Lehi, Utah, se destaca como la mejor opción en 2025. Sin embargo, otros lugares como Highland Park, Johns Creek y Centreville también ofrecen entornos seguros y de alta calidad de vida.