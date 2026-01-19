Estados Unidos

EE. UU. ajusta alerta de viaje: ¿Ahora es seguro visitar esta isla del Caribe?

El Departamento de Estado modificó su recomendación oficial mientras persisten riesgos por violencia y daños tras huracanes, generando dudas entre quienes planean viajar.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de enero de 2026, 12:04 p. m.
Gobierno estadounidense revisa sus alertas de viaje para distintos destinos del Caribe.
Gobierno estadounidense revisa sus alertas de viaje para distintos destinos del Caribe. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Jamaica, una de las islas más visitadas del Caribe, bajando el nivel de “reconsiderar el viaje” a “ejercer mayor precaución”.

La modificación busca equilibrar la necesidad de proteger a los ciudadanos estadounidenses con la importancia económica del turismo, pero los riesgos siguen presentes.

Riesgos persistentes en medio de la recuperación

Aunque la alerta se suaviza, las autoridades advierten que ciertos peligros no han desaparecido.

Jamaica todavía enfrenta secuelas del huracán Melissa, que en octubre de 2025 dejó daños significativos en infraestructura y servicios esenciales.

A esto se suman las altas tasas de criminalidad reportadas en varias zonas, con delitos violentos que afectan tanto a locales como a visitantes, aunque las áreas turísticas suelen registrar menos incidentes, según se registra en un artículo de Newsweek.

Jamaica
El país destaca avances en seguridad y recuperación ante la comunidad internacional. (Photo by Daniel SLIM / AFP) Foto: AFP

Precaución en salud y seguridad para viajeros

La actualización también subraya limitaciones en la atención médica disponible en la isla, especialmente en regiones afectadas por desastres naturales recientes.

El Departamento de Estado recomienda que los viajeros planifiquen rutas de emergencia y consideren seguros los servicios médicos antes de desplazarse, en un llamado claro a la precaución.

Analistas en turismo y política exterior señalan que la decisión de EE. UU. refleja un esfuerzo por mantener la actividad turística sin ignorar los riesgos reales que enfrentan los viajeros.

Sin cambios en la alerta sobre zonas de alto riesgo, el mensaje es claro: Jamaica sigue siendo un destino atractivo, pero con precauciones necesarias para cualquier persona que planee viajar a la isla.

Medios locales como Jamaica Observer han dicho que el gobierno de Jamaica ha acogido con optimismo la decisión de Estados Unidos de reclasificar la alerta de viaje al nivel 2, interpretándola como un símbolo de confianza en la recuperación y los esfuerzos nacionales por mejorar la seguridad y los servicios en la isla.

El ministro de Turismo, Edmund Bartlett, afirmó que la reclasificación refleja una confianza internacional en la capacidad del país para ofrecer una experiencia segura y de calidad a los viajeros, incluso mientras continúa la recuperación tras el huracán Melissa.

Por su parte, el Departamento de Estado recordó que las alertas de viaje son evaluaciones dinámicas basadas en información de seguridad, salud y capacidad de respuesta de los países receptores, y que pueden modificarse en cualquier momento.

Por ello, instó a los viajeros a mantenerse informados a través de canales oficiales antes y durante sus desplazamientos, y a considerar las recomendaciones vigentes como parte de la planificación responsable de cualquier viaje internacional.

