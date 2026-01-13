El reciente descubrimiento de dos yacimientos significativos de petróleo en aguas cercanas a China, realizado por la empresa estadounidense Murphy Oil en la cuenca offshore de Cuu Long, frente a Vietnam, captó la atención de los mercados energéticos y de los analistas geopolíticos por igual.

Este hallazgo, el más relevante en el sudeste asiático de las últimas dos décadas, ocurre en un momento de alta tensión entre Washington y Pekín, particularmente por la situación en Venezuela y el control de recursos energéticos globales.

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Un descubrimiento histórico en Asia

Según datos recientes publicados por la propia Murphy Oil y analizados por consultoras internacionales como Wood Mackenzie, el hallazgo es asombroso.

Los pozos del campo denominado Hai Su Vang (HSV) han arrojado una estimación revisada de más de 430 millones de barriles de petróleo recuperables tras la evaluación de un pozo de desarrollo denominado HSV-2X.

Este volumen lo posiciona como una de las mayores reservas descubiertas en la región en los últimos 20 años, lo que supera descubrimientos previos en el sudeste asiático.

Lo anterior revive el interés por inversiones petroleras en un área que, hasta ahora, se ha caracterizado por una producción dominada por gas y campos maduros.

El pozo HSV-2X mostró 429 pies (aproximadamente 130 metros) de columna de crudo de alta calidad (37° API) y pruebas iniciales de producción registraron unos 6.000 barriles por día.

Estas cifras confirman el potencial comercial de este activo y la viabilidad técnica de su desarrollo.

El hallazgo de Murphy Oil en la cuenca de Cuu Long no es solo un récord técnico, sino un elemento que podría influir en las estrategias energéticas de grandes potencia Foto: adobe stock

Contexto geopolítico: rivalidades y tensiones

Este descubrimiento llega en un clima de creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China, especialmente tras las recientes acciones estadounidenses en Venezuela, que han alterado la dinámica de suministro de crudo a China.

Estas acciones han generado fuertes críticas del Gobierno de Pekín por violaciones al derecho internacional en la interceptación de buques petroleros con destino al país asiático, como se registra en El Imparcial.

China, que durante años ha sido un importador clave de crudo venezolano, se ha visto afectada por estas tensiones y acusa a Estados Unidos de interferir en sus relaciones comerciales energéticas.

Esto sitúa al hallazgo petrolero en Vietnam no solo como un hecho económico, sino como un posible punto de inflexión en la estrategia energética global y el equilibrio de poder regional en Asia.

En un escenario global marcado por la incertidumbre energética y la competencia entre potencias, el hallazgo de estos yacimientos refuerza la idea de que el petróleo sigue siendo un factor clave de poder y negociación internacional.

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

Más allá de su impacto económico, el descubrimiento añade una nueva variable a la ya compleja relación entre Estados Unidos y China.

Anticipa que Asia continuará siendo un eje central de la disputa por recursos estratégicos, influencia geopolítica y seguridad energética en los próximos años.