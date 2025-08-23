Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

EE. UU. refuerza su presencia en América Latina: jefe del Comando Sur anuncia nueva estrategia con aliado clave

El alto funcionario destacó las relaciones bilaterales con este país y compartió un nuevo proyecto que trabaja en materia de seguridad del continente.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 1:22 a. m.
Paraguay's President Santiago Peña awards the Order of Merit “Gral Div Bernardino Caballero” in the grade of “Gran Cross”, to Navy Adm. Alvin Holsey, commander of US Southern Command, at Government Palace in Asuncion, Paraguay, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey. | Foto: AP

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, ha llevado a cabo durante los últimos días una gira por América Latina, para afianzar alianzas estratégicas en materia de seguridad con el hemisferio sur del continente.

Este sábado, 23 de agosto, durante su visita a Paraguay, el alto funcionario destacó la defensa y promoción de la democracia en el país latinoamericano. Al tiempo, el presidente paraguayo, Santiago Peña, condecoró a Holsey, en un evento que tuvo lugar en la capital, Asunción.

“Las relaciones entre nuestras naciones y Fuerzas Armadas se basan no solo en la cultura, la historia y la economía, sino también en la confianza mutua”, declaró Holsey en una ceremonia en el Palacio de López, la cual sirve de sede del Gobierno de Paraguay.

Paraguay's President Santiago Peña, left, shakes hands with Navy Adm. Alvin Holsey, commander of US Southern Command, who was awarded the Order of Merit “Gral Div Bernardino Caballero” in the grade of “Gran Cross”, at Government Palace in Asuncion, Paraguay, Saturday, Aug. 23, 2025. (AP Photo/Jorge Saenz)
El presidente Santiago Peña condecoró al jefe del Comando Sur de EE. UU. | Foto: AP

Holsey anunció que ambas naciones están llevando a cabo un programa fluvial, con el fin de fortalecer las capacidades de interceptación —en especial contra el narcotráfico— en las vías.

Al tiempo, se espera que la iniciativa apoye el centro de operaciones de ciberseguridad, y también que sirva para fomentar el desarrollo de capacidades de las fuerzas para las operaciones relacionadas con la lucha contra organizaciones criminales.

El almirante aprovechó para destacar que la confianza mutua es la base del “compromiso con el mantenimiento y la expansión de la democracia y sus valores fundamentales, el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

UNITED STATES - SEPTEMBER 12: Vice Admiral Alvin Holsey, U.S. Navy, nominee to be admiral and Commander, United States Southern Command, prepares to testify during the Senate Armed Services Committee confirmation hearing in Dirksen building on Thursday, September 12, 2024. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

“Juntos estamos dedicados a defender y promover la democracia y a contrarrestar las amenazas de hoy, para así asegurar un mañana más seguro y próspero”, sentenció el funcionario.

En su alocución, aseveró que Paraguay es un “socio sólido” de Estados Unidos.

También explicó que las relaciones bilaterales, que datan desde el año 1861, han construido una confianza que, a su vez, han moldeado “las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la estabilidad, la prosperidad” en el “vecindario compartido”.

Santiago peña Presidente electo de Paraguay
Santiago peña, presidente de Paraguay. | Foto: ap

Por su parte, el presidente Peña entregó el reconocimiento de la Orden al Mérito de las Fuerzas Militares General de División Bernardino Caballero en el grado de Gran Cruz, para reconocer el apoyo de Estados Unidos, y del Comando Sur, en la búsqueda de la seguridad continental.

En su discurso a la prensa, el mandatario paraguayo sentenció que la relación de su país con la nación norteamericana no se basa “en simples intereses o coyunturas, como muchos cínicos y agoreros piensan“, sino en “valores más profundos”, como “la igualdad, la libertad y los derechos humanos fundamentales”.

Al finalizar el evento, el comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, César Augusto Moreno, aseguró que la visita de Holsey representa una alianza fortalecida con Estados Unidos, reafirmando una relación sólida, en búsqueda de la paz, seguridad y desarrollo.

