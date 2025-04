El alto costo de demostrar la ciudadanía estadounidense como requisito para votar

La orden de Donald Trump que solicita la prueba de ciudadanía para votar en Estados Unidos

Dificultades para obtener documentación de ciudadanía americana

Para aquellos que no viajan al extranjero con regularidad, obtener un pasaporte no suele ser una necesidad. Greta Bedekovics, directora asociada de política democrática en el Centro para el Progreso Americano, advirtió en una entrevista con The Washington Post que el nuevo requisito podría perjudicar a quienes no pueden permitirse el costo de este documento o no tienen interés en gestionarlo.