Suscribirse

Estados Unidos

El estado de EE. UU. que ha recaudado más de 30 millones de dólares con el cannabis medicinal a pesar de la regulación federal

El recaudo viene aumentando desde 2021 y proviene de impuestos y tarifas de licencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
22 de octubre de 2025, 9:24 p. m.
x
El cannabis tiene sustancias que se pueden usar para procedimientos curativos. | Foto: Getty Images/Bloomberg Creative

El estado de Virginia Occidental ha recaudado alrededor de 34 millones de dólares gracias al uso del cannabis medicinal, un rubro importante que ha podido acumular desde que instaló la ley estatal en el año 2021.

El recaudo tiene que ver con pagos de impuestos, tarifas de licencias e intereses que se reparten entre productores, pacientes, distribuidores, entre otros.

Contexto: Cannabis medicinal: una solución para que los perros viajen tranquilos en el carro

La Ley de Cannabis Medicinal de 2017 de Virginia Occidental permitió a los médicos con licencia emitir tarjetas de cannabis medicinal a pacientes que buscan un tratamiento alternativo para problemas de salud graves o tratamientos de dolor en casos seleccionados.

EE.UU..
.Hojas de cannabis maduras planas, paquete de pastillas blancas, estetoscopio y frascos de aceite de cáñamo sobre fondo verde. | Foto: Getty Images

Sin embargo, pasaron más de cuatro años desde que se aprobó el proyecto de ley para que los pacientes pudieran obtener cannabis medicinal de un dispensario en el estado mencionado.

La ley federal y el temor de los bancos

Hasta 2018, el estado no había otorgado licencias a cultivadores, procesadores ni dispensarios porque no había dónde cobrar las tasas.

En marzo de 2019, los legisladores modificaron la ley estatal para permitir que una cooperativa de crédito depositara el dinero.

Contexto: Pizzería intoxicó a 85 personas con este inusual producto: el CDC llegó a una impactante conclusión

Pero los millonarios fondos que se han retenido en la cooperativa de crédito no han podido ser usados, ya que los bancos y otras empresas suelen reacias para interactuar con dinero proveniente de una sustancia que aún es ilegal en varias partes de EE. UU.

¿Para qué se usaría el dinero?

La ley estatal exige que el dinero se utilice para crear un programa de investigación de cannabis medicinal, brindar recursos a los residentes con trastornos por consumo de sustancias y financiar la capacitación de las fuerzas del orden.

Cannabis medicinal
El cannabis medicinal puede venir en diversas presentaciones | Foto: Getty Images

Es decir, una redistribución de los ingresos en diferentes campos que tienen que ver con el sector y su producción, además de aportar alivios a las problemáticas sociales que puede generar.

Contexto: Así es la ayuda de Estados Unidos a Colombia en capacitaciones tácticas de seguridad, ¿está en riesgo tras la descertificación?

Si se usara el recaudo disponible, aproximadamente $19 millones regresarían a la Oficina de Salud Pública dentro del Departamento de Salud y casi $8 millones al Fondo de Lucha contra el Abuso de Sustancias supervisado por el Departamento de Salud.

Igualmente, $6 millones se destinarían a la División de Justicia y Servicios Comunitarios y $1,5 millones a una cuenta de ingresos especiales para programas de capacitación profesional y desarrollo profesional de policías y militares.

Estados como Maryland, Pensilvania y Ohio sí han podido usar las regalías producidas por el mismo sector, pero aun así tienen limitaciones por la regulación federal.

*Con información de Associated Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

2. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

3. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

4. Cabecilla del Tren de Aragua podrá ser extraditado a Chile tras concepto de la Corte Suprema

5. Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCannabis

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.