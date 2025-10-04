El FBI acusó a dos hombres presuntamente vinculados con un plan de lavado de dinero que involucraría a los hijos del dictador venezolano, Nicolás Maduro, de acuerdo con un informe exclusivo de Fox News.

Las acusaciones hacen parte de una investigación que data de 2019 y dirigida por la Oficina de Campo del FBI, en Miami, Estados Unidos.

Esta dio inicio luego de que las autoridades siguieran la pista de un hombre identificado como Arick Komarczyk, quien habría abierto cuentas bancarias en Norteamérica para los hijos de Maduro y otros socios.

Para 2022, los agentes federales llevaron a cabo una operación encubierta en la que descubrieron que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, acordaron transferir hasta 10.000 dólares que, según el FBI, provenían de fondos sancionados del gobierno de Venezuela.

Dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Las autoridades aseguraron en ese momento que los sospechosos ingresaron 25.000 dólares de forma ilegal a Estados Unidos.

“Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto; es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo el director del FBI, Kash Patel, a Fox News Digital.

“Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador”, sentenció.

“Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro”.

Director del FBI, Kash Patel. | Foto: MANDEL NGAN/ AFP

El pasado 25 de septiembre, Kormarczyk y Carbajal fueron imputados en el estado de Florida. El primero recibió cargos por lavado de dinero, mientras que ambos fueron señalados culpables de conspiración para hacer transacciones sin licencia.

Carbajal viajó desde Uruguay —su país de origen— hasta República Dominicana después de la imputación, pero allí fue deportado el jueves 2 de octubre. De acuerdo con el informe del medio estadounidense, el vuelo de deportación hizo escala en Estados Unidos, donde las autoridades procedieron con su arresto.

El FBI considera que Komarczyk reside en Venezuela.

El FBI imputó cargos a los dos sospechosos a finales de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images

“Los presuntos esfuerzos del régimen de Maduro para intentar evadir y llevar a cabo lavado de dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin control”, declaró el agente a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles, en entrevista con Fox News Digital.

“Las acusaciones formales de Komarczyk y Carbajal deberían demostrar el compromiso del FBI con la investigación del presunto lavado de dinero internacional que involucra a gobiernos e individuos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros”, agregó.