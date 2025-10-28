Estados Unidos adquirió 30.000 kilos de azúcar glas, no para endulzar postres, sino para fabricar granadas de humo utilizadas en entrenamientos y operaciones tácticas.

La medida, que apunta a reducir riesgos químicos y mejorar la seguridad del personal, ha sorprendido por el uso “civil” de un insumo tan cotidiano en la industria militar.

Del azúcar en repostería a herramienta militar

En un movimiento que ha despertado sorpresa y despertado criterios contradictorios, el Ejército de los Estados Unidos ha adjudicado recientemente un contrato para adquirir 30.000 kilos de azúcar glas.

Lejos de tener fines culinarios, este insumo se empleará en la fabricación de granadas de humo orientadas a operaciones militares tácticas y entrenamientos.

El contrato adjudicado, difundido por medios como SlashGear y recogido en la convocatoria oficial SAM.gov, aparece con el objetivo de sustituir materiales tóxicos por alternativas más seguras en productos militares, de acuerdo a lo que se registra en El Confidencial.

Desde hace casi dos décadas las granadas de humo tipo M18 incorporan mezclas que combinan azúcar ultrafina (azúcar glas) con nitrato de potasio como oxidante.

La combustión de esa mezcla produce una nube espesa de humo coloreado sin disparar partículas tóxicas, lo cual reduce riesgos de irritación cutánea o daño respiratorio a quienes la manipulan.

El uso de azúcar en lugar de compuestos basados en azufre, usados anteriormente como agentes colorantes, representa una revolución en la seguridad química para el personal militar.

Además, se ha observado que una mayor finura en las partículas de azúcar permite una opacidad más cerrada del humo, característica deseable en operaciones de camuflaje o señalización.

El azúcar glas, usado tradicionalmente en repostería, será clave en la producción de granadas de humo no tóxicas para el Ejército estadounidense. | Foto: Getty Images

¿En qué consiste el contrato para la compra de 30.000 kilos de azúcar glas por parte del ejército?

El contrato exige distintos grados de refinamiento del azúcar, identificados como 5X, 10X y 12X. Estos grados se diferencian por el tamaño de las partículas del polvo, según se ha explicado en El Confidencial.

El suministro está estructurado en sacos de 50 libras (unos 22,67 kg), lo que facilitará la fabricación de decenas de miles de granadas de humo.

Estas unidades se distribuirán tanto para ejercicios de simulación como para operaciones en escenarios reales.

El coste proyectado del contrato ronda los 130,000 euros (aproximadamente 134,000 dólares).

¿Para qué programas del Departamento de Defensa se usará esta azúcar?

El azúcar ultrafina adquirida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos se usará específicamente en programas relacionados con la fabricación de granadas de humo M18 y simulaciones militares.

Esta materia prima tiene un uso industrial asociado con la producción de dispositivos de humo para entrenamiento y operaciones de camuflaje o señalización en el campo de batalla, elementos fundamentales para ejercicios tácticos y situaciones de combate real.