El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola desata polémica en redes: esto respondió la empresa

La empresa más reconocida de gaseosas a nivel mundial, Coca-Cola, suele publicar una serie de publicidad relacionada con la Navidad durante los últimos meses del año. Para este 2025, la publicidad de la compañía ha desatado controversia entre los consumidores, debido a que fue creada con inteligencia artificial (IA).

El comercial que causa polémica actualmente muestra una serie de animales, con características humanas, que reaccionan cuando pasan camiones de Coca-Cola mientras luces navideñas se encienden de los troncos de pinos y árboles. En el anuncio la única persona que aparece es Papá Noel, que fue generado por IA basado en los dibujos originales de la gigante de bebidas.

The company says they used even fewer people to make it — "We need to keep moving forward and pushing the envelope… The genie is out of the bottle, and you're not going to put it back in"

“El año pasado marcamos un hito mundial con la primera película del mundo creada íntegramente con GenAI para medios de comunicación —un salto audaz que abrió nuevos caminos”, manifestó la empresa en un comunicado que compartió tras el lanzamiento del video, en referencia a un anuncio del 2024 que también encendió las redes sociales, también en relación por el uso de inteligencia artificial generativa.

“La campaña de este año es una prueba más de nuestro camino hacia la adopción de tecnologías emergentes para repensar cómo creamos y escalamos el contenido”, se lee en el documento.

Sin embargo, algunos expertos en IA y usuarios de internet se han pronunciado con duras críticas a la reciente publicidad, asegurando que es una “aberración visual”, que además simplifica el trabajo y deja sin empleo a miles de personas que antes participaban para crear este tipo de comerciales.

Ante la situación, el vicepresidente global y jefe de IA generativa de Coca-Cola, Pratik Thakar, dijo, en entrevista con The Hollywood Reporter, que: “El año pasado, la gente criticó la calidad técnica”, pero que la publicidad de este año es “diez veces mejor”.

Y defendió que la compañía no puede “contentar al 100 % a todo el mundo”, pero que si “la mayoría de los consumidores lo ven de forma positiva, merece la pena seguir adelante”.

“La inteligencia artificial está para potenciar el trabajo humano, cuando tiene sentido”, agregó Thakar. “La creatividad, la dirección y las ideas siempre van a venir de personas. La IA es una herramienta poderosa para ejecutar y producir lo que antes no se podía”.

