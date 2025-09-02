El premio mayor de Powerball se dispara a $1.3 mil millones después de que ningún boleto acertara los seis números

El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado un acumulado extraordinario de $1.3 mil millones de dólares, luego de que en el sorteo del Día del Trabajo del lunes 1 de septiembre de 2025, ningún boleto acertara los seis números ganadores (blancas: 8, 23, 25, 40, 53; roja: 5), informó la Multi-State Lottery Association.

Este monto se ubica como el quinto más alto en la historia de Powerball, y también representa el noveno mayor premio de lotería en Estados Unidos, según datos oficiales.

Aunque el gran premio sigue sin tener dueño, hubo ganadores de montos significativos: un boleto en Montana y otro en Carolina del Norte se hicieron acreedores de $2 millones de dólares, y diez boletos en diversos estados como California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia; obtuvieron premios de $1 millón de dólares cada uno. Además, cerca de 12 boletos acertaron los cinco números blancos (sin Powerball) y ascendieron a premios de seis cifras.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Los organizadores recuerdan que los jugadores tendrán otra oportunidad en el sorteo del miércoles 3 de septiembre de 2025, por la noche, cuando el monto continuará igual o incluso sea mayor, dependiendo de las ventas de boletos.

El ganador podrá elegir entre recibir el premio como anualidades durante 30 años, con un pago inicial seguido de 29 pagos crecientes en un 5 % anual o como suma global en efectivo, estimada en $589 millones antes de impuestos.

El juego Powerball, administrado por la Multi-State Lottery Association, se ofrece en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado.

Cada boleto cuesta $2 dólares, y existe una opción adicional llamada Power Play que permite multiplicar ciertos premios menores. Las probabilidades de ganar el premio mayor son extremadamente bajas: 1 en 292.2 millones, mientras que las de obtener algún premio rondan 1 en 24.9.

Millones de personas juegan esta lotería a diario. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

En este contexto, analistas y medios destacan que esta escalada del premio incentiva aún más a los jugadores, especialmente en un día festivo como el Labor Day, cuando muchas personas se encuentran activas y dispuestas a invertir esos $2 dólares con la esperanza de cambiar su vida.

No obstante, los expertos en finanzas advierten sobre las implicaciones fiscales: quien elija la suma global enfrentará retenciones federales al menos el 24 % y posiblemente impuestos estatales, lo que podría reducir significativamente el monto neto recibido.

Así, el premio mayor de Powerball se ha disparado a $1.3 mil millones de dólares, posicionándose como uno de los mayores en la historia, y aunque aún no hay ganador, ya hay decenas de millonarios.