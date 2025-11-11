El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

Los pagos de los beneficios y subvenciones del Seguro Social de Estados Unidos, que tiene repercusión en millones de personas del país norteamericano, ya tiene fechas oficiales para el año 2026.

Tarjetas de Seguro Social | Foto: Getty Images

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que el cronograma de pagos tendrá el mismo método que se ha venido manejando, sin mayores afectaciones.

Así bien, la fecha en la que la dependencia hará la respectiva consignación se dará en función del día de nacimiento de la persona beneficiaria.

Así serán los pagos del Seguro Social en 2026

Quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago el segundo miércoles, los nacidos entre el 11 y el 20 lo harán el tercer miércoles, y los que cumplen años entre el 21 y el 31 recibirán su depósito el cuarto miércoles de cada mes.

Por ejemplo, en enero, el SSI (Ingreso Suplementario del Seguro Social) se pagará el 31 de diciembre de 2025 (por feriado del 1 de enero). Los pagos regulares serán el 2, 14, 21 y 28 de enero.

Al Seguro Social puede acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos mínimos. | Foto: Getty Images

El SSI de febrero se pagará el 30 de enero, junto con los días 3, 11, 18 y 25 del mes para otras subvenciones.

Desde el 27 de febrero se pagará el SSI marzo, y habrá otros cuatro días del mes para otros rubros que deberá confirmar en la página del SSA.

Entre abril y julio, los pagos correspondientes del Ingreso Suplementario de cada mes se dará los días 1 de esos meses, y junio y julio contarán con más fechas de pago regular. De esta manera funcionará también septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Por su parte, agosto y noviembre empezarán las consignaciones del SSI el último día del mes inmediatamente anterior. El mismo beneficio para enero de 2027 se dará el 31 de diciembre de 2026.

La importancia de los pagos del SSA

La agencia federal sostiene que “los beneficios del Seguro Social representan un apoyo fundamental para millones de familias estadounidenses".

El Seguro Social proporciona apoyo económico a jubilados que hicieron aportes durante años, siendo su principal fuente de ingresos después de su etapa laboral.

Entre los beneficiarios también figuran personas mayores que trabajaron y pagaron impuestos durante su vida laboral y personas con discapacidades que les impiden trabajar.