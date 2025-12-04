Estados Unidos
El video del enorme caimán de 270 kilos que bloqueó una carretera de Florida: así fue como la policía logró removerlo
El animal luego fue liberado en un lugar seguro.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
La policía de Florida tuvo una serie de problemas para retirar un caimán de casi 270 kilogramos de la carretera y el momento quedó captado en video.
La grabación fue compartida por el Departamento de Sheriff del condado de Sarasota. En esa, se observa como seis agentes locales y un rescatador de animales intentan sacar al gran caimán de 4 metros. Mientras el cazador mantenía la boca del animal cerrada, los policías lo agarraban de sus extremidades y de la cola.
“Este enorme reptil tenía planes de quedarse para las fiestas navideñas, pero nosotros teníamos otros planes”, se lee en la publicación de Facebook de la agencia policial.
Luego de unos segundos de esfuerzo, lograron levantarlo en equipo y ponerlo en la parte trasera de una camioneta para llevarlo a un lugar seguro para su supervivencia.
Más tarde, la oficina del sheriff detalló que el animal fue liberado sin ningún percance en una granja de caimanes.
Florida es el estado donde más presencia de reptiles hay, por lo que es común para los ciudadanos toparse con caimanes cerca de lagos o zonas pantanosas. Sin embargo, en época de invierno, como en estos meses, los caimanes suelen resguardarse hasta que el clima se estabilice.
De acuerdo con las especificaciones de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, estos animales dejan de salir para buscar alimento desde que las temperaturas descienden por debajo de los 21 grados centígrados. Esta semana, ese fue el clima promedio en el condado de Sarasota.
La comisión también establece en su página oficial que hasta el momento el caimán más grande del estado fue capturado en el lago Washington, este media casi 5 metros.
Como en esa región del país hay una densa población de reptiles, la administración lanzó el Programa Estatal de Caimanes Molestos, con el cual los residentes pueden solicitar a las autoridades competentes que ayuden a retirar un caimán que representen una amenaza o peligro para las personas o para las mascotas.
Lo anterior debido a que en el estado es ilegal que las personas no capacitadas manipulen a estos animales o intenten moverlos de lugar.
Las autoridades también detallaron que los caimanes macho, que son los más grandes, suelen conglomerarse en los lagos más amplios del estado y donde no hay mucha actividad humana, lo que ofrece un entorno tranquilo. Por lo que los lagos Washington, Orange y George son los hogares predilectos de los reptiles.