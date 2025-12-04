Suscribirse

Estados Unidos

El video del enorme caimán de 270 kilos que bloqueó una carretera de Florida: así fue como la policía logró removerlo

El animal luego fue liberado en un lugar seguro.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 2:12 a. m.
El caimán medía casi 14 metros y pesaba alrededor de 270 kilos. | Foto: Tomada de New York Post/Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota

La policía de Florida tuvo una serie de problemas para retirar un caimán de casi 270 kilogramos de la carretera y el momento quedó captado en video.

La grabación fue compartida por el Departamento de Sheriff del condado de Sarasota. En esa, se observa como seis agentes locales y un rescatador de animales intentan sacar al gran caimán de 4 metros. Mientras el cazador mantenía la boca del animal cerrada, los policías lo agarraban de sus extremidades y de la cola.

“Este enorme reptil tenía planes de quedarse para las fiestas navideñas, pero nosotros teníamos otros planes”, se lee en la publicación de Facebook de la agencia policial.

El caimán fue rescatado por agentes de la policía. | Foto: Tomada de New York Post/Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota

Luego de unos segundos de esfuerzo, lograron levantarlo en equipo y ponerlo en la parte trasera de una camioneta para llevarlo a un lugar seguro para su supervivencia.

Más tarde, la oficina del sheriff detalló que el animal fue liberado sin ningún percance en una granja de caimanes.

Contexto: Escena impactante en Florida: mujer se enfrenta cuerpo a cuerpo con un caimán para salvar la vida de su perro

Florida es el estado donde más presencia de reptiles hay, por lo que es común para los ciudadanos toparse con caimanes cerca de lagos o zonas pantanosas. Sin embargo, en época de invierno, como en estos meses, los caimanes suelen resguardarse hasta que el clima se estabilice.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía acudió al rescate del animal. | Foto: Getty Images

De acuerdo con las especificaciones de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, estos animales dejan de salir para buscar alimento desde que las temperaturas descienden por debajo de los 21 grados centígrados. Esta semana, ese fue el clima promedio en el condado de Sarasota.

La comisión también establece en su página oficial que hasta el momento el caimán más grande del estado fue capturado en el lago Washington, este media casi 5 metros.

Contexto: Increíble noticia para la Nasa: un hongo del desastre de Chernóbil da una luz de esperanza al futuro de la humanidad

Como en esa región del país hay una densa población de reptiles, la administración lanzó el Programa Estatal de Caimanes Molestos, con el cual los residentes pueden solicitar a las autoridades competentes que ayuden a retirar un caimán que representen una amenaza o peligro para las personas o para las mascotas.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Las autoridades han capturado grandes caimanes macho alrededor de Florida. | Foto: Getty Images

Lo anterior debido a que en el estado es ilegal que las personas no capacitadas manipulen a estos animales o intenten moverlos de lugar.

Las autoridades también detallaron que los caimanes macho, que son los más grandes, suelen conglomerarse en los lagos más amplios del estado y donde no hay mucha actividad humana, lo que ofrece un entorno tranquilo. Por lo que los lagos Washington, Orange y George son los hogares predilectos de los reptiles.

