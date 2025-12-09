En Arkansas, madre y sus gemelos de 6 años fueron asesinados un día después de terminar la audiencia final de divorcio

Los cuerpos de Charity Beallis y sus hijos fueron encontrados sin vida el pasado 3 de diciembre tras un control de asistencia social, en el que la policía, con ayuda de dos empleados de la propiedad, ingresó y halló los tres cadáveres.

Aunque la policía todavía no se pronuncia respecto a un posible sospechoso, el padre de Charity, Randy Powell, afirma que el padre de los menores y esposo de Charity, el Dr. Randall Beallis, sería el principal sospechoso.

Charity y Randall Beallis habrían tenido la audiencia final de divorcio el día anterior al crimen; se encontraban en ese proceso desde marzo del presente año, cuando Randall había intentado estrangular a su esposa Charity. Él mismo se declaró culpable de la agresión de tercer grado que se le imputaba.

Randall Beallis, arrestado por estrangular a su esposa. | Foto: Condado Sebastian

Un juez le prohibió tener contacto con su esposa y sus hijos; en ese mismo mes fue cuando Charity decidió pedir el divorcio de su entonces esposo y la custodia total de sus gemelos, según registros judiciales citados por Infobae.

Al informarse de la muerte de Charity, el abogado de Randall presentó una moción por medio de la cual busca desestimar el caso de divorcio.

“Nadie más en el mundo tenía motivos para hacerle daño a ella ni a esos bebés, salvo él. Y eso solo fue por el beneficio económico y el odio que sentía”, afirma Randy Powell, padre de Charity y abuelo de los menores, a Law & Crime, respecto a la presunta responsabilidad de Randall Beallis en este crimen.

Se sigue investigando, por lo pronto no hay un sospechoso confirmado por parte de las autoridades competentes | Foto: Colprensa

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante recordar el comentario de Charity en agosto a KSFM: “Estoy viviendo esta batalla ahora mismo. Soy la víctima, pero me han tratado como si fuera el problema, mientras que el criminal, un médico local, está protegido por el mismo sistema que se supone que nos protege.”

También Charity, en esa misma comunicación, afirma: “He intentado comunicarme con el fiscal Daniel Shue, pero ni siquiera acepta una carta mía. Mi voz, como víctima, ha sido silenciada. No se trata solo de mí, se trata de un sistema que protege a los delincuentes y rechaza a las víctimas. Hay vidas en juego, incluidas las de niños pequeños”, revelando la gran preocupación que le ocasionaba la situación.

Según el departamento de salud de Arkansas, el Dr. Randall Beallis cuenta con licencia vigente hasta febrero de 2027. De acuerdo con lo dicho por su abogado a KSFM, "ha cooperado con las fuerzas del orden y apoya plenamente la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Sebastian". Refiriéndose a Randall.