Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

Para este mes, se experimentarán varios fenómenos astronómicos que las personas podrán evidenciar desde Estados Unidos. Los expertos en astrología han anunciado que se esperan la Luna de Maíz, el equinoccio de otoño y, además, un eclipse solar y un eclipse lunar.

Sin embargo, los eclipses serán vistos en otras partes del mundo.

Así las cosas, el primer fenómeno que podrán ver los estadounidenses tendrá lugar el próximo domingo, 7 de septiembre, el cual será la Luna de Maíz. Este día, se verán en varias partes del país norteamericano y en otras regiones del continente americano.

Los fenómenos astronómicos marcarán el final del verano y el inicio del otoño. | Foto: Getty Images

Gracias a las tradiciones nativas norteamericanas, la luna llena que se verá en el cielo el próximo domingo recibe este nombre. Además, la Luna de Maíz marca el final del verano y el inicio de la cosecha del maíz.

Esta luna se podrá apreciar a simple vista, pero se podrá disfrutar más si se observa desde ciudades o lugares poco iluminados de manera artificial.

Ese mismo día, de acuerdo con el calendario lunar, habrá un eclipse lunar total, aunque este podrá ser visto en algunas ciudades de Asia, África, Europa y en Australia, pero no se podrá observar desde Estados Unidos debido a la ubicación del satélite natural de la Tierra.

Las personas podrán ver los fenómenos a simple vista. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta primera luna llena del mes se debe a que la estrella está en oposición del Sol y la cara que da al planeta Tierra estará completamente iluminada, ha explicado la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El siguiente fenómeno astronómico tendrá lugar el próximo 22 de septiembre, el cual será el equinoccio de otoño en el hemisferio norte del planeta, marcando el final oficial de la temporada de verano, según un reportaje del medio Star Walk. Esto ocurre cuando ninguno de los dos hemisferios de la Tierra está inclinado hacia el Sol, o está muy alejado de él.

Los eclipses podrán ser vistos en el hemisferio oriente del planeta. | Foto: AP

Por lo tanto, los estadounidenses se estarán preparando durante estas semanas para el inicio del otoño. Normalmente, esta temporada inicia entre el 21 y el 24 de septiembre.

Sin embargo, desde ahora el clima en el país ya estará cambiando, marcando el cambio de la estación.