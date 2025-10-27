Esta es la razón por la que Google reactivará una planta nuclear en EE. UU.: lo que debe saber del nuevo plan tecnológico

Google presentó el lunes un plan para reactivar una planta nuclear en Iowa, en Estados Unidos, con el objetivo de alimentar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Según un anuncio conjunto con la empresa eléctrica NextEra Energy, la planta Duane Arnold Energy Center -cerrada en 2020- volvería a estar operativa en 2029 “para ayudar a alimentar la creciente infraestructura de nube e IA de Google en Iowa”, señalaron ambas compañías.

Google firmó un acuerdo de 25 años para comprar energía de la instalación una vez que la planta sea reactivada.

Google anunció la noticia el lunes, 27 de octubre. | Foto: Getty Images

La instalación será propiedad 100 % de NextEra, que llegó a un acuerdo con los propietarios minoritarios para adquirir la participación en la planta. El acuerdo entre Google y NextEra subraya la última colaboración entre gigantes tecnológicos y compañías de la industria eléctrica.

La IA se ha convertido en una importante fuente de demanda energética. En abril, la Agencia Internacional de Energía proyectó que el consumo de electricidad por parte de los centros de datos se duplicará para 2030.

Duane Arnold fue clausurada en el 2020 tras sufrir daños estructurales, luego de su creación en 1975, que fueron provocados por un fenómeno del clima que incluyó tormentas intensas, vientos sostenidos y condiciones similares a las de un huracán, de acuerdo con las especificaciones de los reportajes de aquel entonces.

La reactivación aportará a los avances de la IA. | Foto: Getty Images

Esta será reabierta para fortalecer también la seguridad energética de la región, de acuerdo con los detalles del proyecto entre las dos gigantes.

Lo anterior también abarca garantizar un suministro estable y que se contribuya a la descarbonización de la matriz eléctrica, pues la planta ya no emite gases de efecto invernadero mientras está operando.

Documentos que fueron presentados por la Nuclear Regulatory Commission (NRC), junto con declaraciones de NextEra, en la reactivación de la planta no se planea hacer uso del reactor original BWR (boiling water reactor). Por el contrario, se van a instalar reactores modulares pequeños (SMR).

La planta usará reactores modulares pequeños. | Foto: Getty Images

Estos últimos reactores mencionados prometen más seguridad, eficiencia y una menor huella ambiental.

Sin embargo, hasta el momento no existe construido ninguno de esos reactores modulares. No obstante, el NRC aprobó su uso en el 2023.

La medida podría ser beneficiosa, pues el gasto energético de la inteligencia artificial, y el impacto para el ambiente, ha aumentado considerablemente a medida que los avances tecnológicos alcanzan un nuevo nivel. De hecho, Google ha señalado en varias oportunidades que su huella dependen del crecimiento de la IA.