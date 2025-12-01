Una reforma federal que amplía drásticamente los requisitos laborales amenaza con expulsar a millones de beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a partir de 2025, creando uno de los recortes más significativos en la historia reciente del programa nutricional más grande del país.

Los beneficios de SNAP se reanudan, pero nueva ley dejaría a millones sin ayuda

Según lo que se informa en medios como Noticias Ya y Univisión, luego de semanas de incertidumbre que obligaron a cortar drásticamente o suspender del todo los cupones alimentarios, los pagos del programa de ayuda nutricional del Gobierno de Estados Unidos se reanudaron.

Pero lejos de resolver el problema de fondo, muchos de los cerca de 42 millones de beneficiarios de SNAP podrían enfrentar en los próximos meses un riesgo aún mayor: el endurecimiento de los requisitos para seguir recibiendo los beneficios.

El nuevo panorama se deriva de una reforma aprobada este año por los republicanos, dentro del plan de gasto federal, que amplía el mandato laboral para quienes acceden a SNAP.

Bajo ese cambio, millones de personas, no solo jóvenes sin empleo, sino también adultos de hasta 64 años, padres de adolescentes, veteranos, personas sin hogar e incluso antiguos jóvenes de acogida, ahora deben trabajar, voluntariarse o participar en programas de capacitación al menos 80 horas al mes.

Si no cumplen, solo podrían recibir cupones por tres meses de cada tres años.

Clínicas y centros de salud alertan que la pérdida de SNAP no solo afectará la nutrición de millones, sino que también incrementará los riesgos médicos asociados a la inseguridad alimentaria. | Foto: Getty Images

¿Cuál sería el impacto de la nueva ley?

Según estimaciones de la Congressional Budget Office (CBO), la ampliación del requisito laboral resultará en una caída de beneficiarios de aproximadamente 2,4 millones menos personas recibiendo cupones mensualmente, durante la próxima década. Esa cifra incluye a unas 300.000 familias con niños.

El impacto podría sentirse con especial dureza a partir de marzo, cuando la mayoría de los estados empiecen a aplicar las nuevas reglas y a revisar la elegibilidad.

Autoridades y organizaciones advierten que la implementación no está siendo uniforme, pues la falta de notificaciones, la confusión sobre quién queda exento por edad, discapacidad o situación socioeconómica, y los fallos en sistemas estatales podrían dejar a muchos sin beneficios solo por errores administrativos

Según un análisis del Urban Institute, la expansión de los requisitos de trabajo implicaría que, en un mes típico, unos 5.4 millones de personas podrían verse afectadas. Dentro de ellas, 1.8 millones perderían totalmente los beneficios, y otros 3.6 millones recibirían montos reducidos.

De ese total, se calcula que 2.7 millones de familias estarían entre las que podrían perder ayuda o recibir ayuda reducida.

Además, en el caso de inmigrantes que recientemente tenían acceso al programa, por ejemplo, refugiados, asilados u otros bajo protección humanitaria, se calcula que unos 90. 000 individuos en promedio al mes perderán este apoyo, debido a nuevas exclusiones establecidas en la ley.

Mientras tanto, familias de todo el país viven entre la incertidumbre y el temor a que el próximo mes traiga una carta inesperada cortando la ayuda que les permite poner comida en la mesa.