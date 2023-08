Estados Unidos: condenan a 10 años de cárcel a un hombre que incendió una clínica Planned Parenthood

Tyler Massengill declaró que utilizó un explosivo casero para prender fuego a la clínica de Peoria en enero , días después de que el gobernador demócrata J.B. Pritzker promulgó una ley con protecciones jurídicas adicionales para el procedimiento para abortar. No había nadie dentro de la clínica cuando se produjo el incendio.

“ Lo lamento por la gente que perdió su empleo. No estoy tratando de ponerme como la víctima en este caso. Realmente estaba herido”, dijo Massengill, de 32 años de edad, en la corte, en una aparente referencia a su creencia de que su exnovia se sometió a un aborto hace algunos años . Sin embargo, los fiscales dijeron que la mujer le comentó al FBI que eso no era cierto.