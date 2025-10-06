Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos confirma un mortal tornado EF-5, el más poderoso en más de una década

La clasificación se basa en un estudio de los daños que provocó el evento natural.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
7 de octubre de 2025, 2:19 a. m.
Tornado Lincoln, Nebraska.
El tornado se registró en junio en el estado de Dakota del Norte. | Foto: X @AlertaMundoNews

Las autoridades climáticas de Estados Unidos acaban de declarar un tornado de junio como una tormenta EF-5, que es extremadamente extraña y que no se evidenciaba en el país desde hace 12 años.

Este mortal tornado, que causó cientos de estragos y daños, fue registrado el pasado junio en la ciudad de Enderling, en el estado de Dakota del Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) se encarga, entre otras cosas, de analizar la fuerza de una tormenta, al estudiar los daños y con la finalidad de determinar si el tornado realmente tocó tierra, para así ofrecer un balance sobre el evento natural y prever que se replique.

En Marte, los tornados suelen ser más grandes y poderosos que los que se dan en la Tierra.
El tornado fue reclasificado en la máxima categoría. | Foto: Getty Images

La tormenta de aquel día, el 20 de junio de este año, provocó el descarrilamiento de 33 vagones de un tren, incluso el viento lanzó uno de los carriles más de 145 metros, lo que fue uno de los indicios para evidenciar la gravedad del desastre natural.

Contexto: Nueva York se prepara para la primera helada 2025: el vórtice polar podría adelantar el invierno en Estados Unidos

La ola de tornados que se registró en Estados Unidos entre mayo y junio dejó al menos 27 fallecidos en diferentes estados donde hubo duras tormentas. De acuerdo con la información de NWS, se reportaron hasta 22 tornados durante el brote de aquellos meses.

Las autoridades establecen que los tonados se clasifican según la escala Fujita Mejorada (EF), en la cual se tiene en cuenta los daños causados. La clasificación EF-5 es la más alta, por lo que es bastante extraño que se presente un tornado de ese nivel.

Estos tornados espaciales son corrientes de gas que se mueven rápidamente y se dispersan con el tiempo.
En mayo y junio se registró una ola de tornados en EE. UU. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según los detalles de la escala, la máxima clasificación corresponde a tornados que son capaces de arrasar con decenas de viviendas y causar graves daños a edificios altos.

Contexto: Inundaciones y formación de tormentas: así está el pronóstico del tiempo en Miami y parte de Florida

Pese a que en los estudios preliminares del NWS, se indicó que el tornado de Enderling era de EF-3, su clasificación acaba de ser modificada, debido a que los vientos de ese día alcanzaron una velocidad de 320 kilómetros por hora.

Se trata de la primera tormenta de clasificación EF-5 que azota Dakota del Norte desde 1957.

En Marte, los tornados suelen ser más grandes y poderosos que los que se dan en la Tierra.
La clasificación se basa en los daños que provoca el tornado. | Foto: Getty Images

“La clasificación (de un tornado) se puede determinar en una semana. Pero otros como este, que no tienen el tipo típico de indicador de daños, pueden tardar mucho más tiempo en realizar un análisis adicional", dijo Melinda Beerends, meteoróloga a cargo del NWS, en entrevista con Newsweek.

Contexto: Tormenta invernal en montañas de Estados Unidos: las autoridades piden a la ciudadanía estar preparados

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a los ciudadanos a mantenerse alerta ante posibles anuncios de tormentas, para que puedan actuar a tiempo y poner a salvo sus vidas, especialmente en zonas propensas a registrar fuertes tornados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Milei, vestido de negro, ofrece un concierto de rock: el mandatario criticó a la oposición y lanzó su libro

2. Especialistas de la Clínica San Rafael no aceptan nuevos modelos de contratación por crisis financiera: esto dijo la entidad

3. Resultado del Equidad vs. Once Caldas dejó este cambio en la tabla de posiciones de Liga BetPlay

4. A esta hora, juegan los Yankees de Aaron Judge: continúan las series divisionales de la MLB

5. Este es el pasado del albanés, con pasaporte ecuatoriano, asesinado por un sicario en El Poblado, en Medellín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTormenta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.