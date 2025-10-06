Estados Unidos confirma un mortal tornado EF-5, el más poderoso en más de una década

Las autoridades climáticas de Estados Unidos acaban de declarar un tornado de junio como una tormenta EF-5, que es extremadamente extraña y que no se evidenciaba en el país desde hace 12 años.

Este mortal tornado, que causó cientos de estragos y daños, fue registrado el pasado junio en la ciudad de Enderling, en el estado de Dakota del Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) se encarga, entre otras cosas, de analizar la fuerza de una tormenta, al estudiar los daños y con la finalidad de determinar si el tornado realmente tocó tierra, para así ofrecer un balance sobre el evento natural y prever que se replique.

El tornado fue reclasificado en la máxima categoría. | Foto: Getty Images

La tormenta de aquel día, el 20 de junio de este año, provocó el descarrilamiento de 33 vagones de un tren, incluso el viento lanzó uno de los carriles más de 145 metros, lo que fue uno de los indicios para evidenciar la gravedad del desastre natural.

La ola de tornados que se registró en Estados Unidos entre mayo y junio dejó al menos 27 fallecidos en diferentes estados donde hubo duras tormentas. De acuerdo con la información de NWS, se reportaron hasta 22 tornados durante el brote de aquellos meses.

Las autoridades establecen que los tonados se clasifican según la escala Fujita Mejorada (EF), en la cual se tiene en cuenta los daños causados. La clasificación EF-5 es la más alta, por lo que es bastante extraño que se presente un tornado de ese nivel.

En mayo y junio se registró una ola de tornados en EE. UU. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según los detalles de la escala, la máxima clasificación corresponde a tornados que son capaces de arrasar con decenas de viviendas y causar graves daños a edificios altos.

Pese a que en los estudios preliminares del NWS, se indicó que el tornado de Enderling era de EF-3, su clasificación acaba de ser modificada, debido a que los vientos de ese día alcanzaron una velocidad de 320 kilómetros por hora.

Se trata de la primera tormenta de clasificación EF-5 que azota Dakota del Norte desde 1957.

La clasificación se basa en los daños que provoca el tornado. | Foto: Getty Images

“La clasificación (de un tornado) se puede determinar en una semana. Pero otros como este, que no tienen el tipo típico de indicador de daños, pueden tardar mucho más tiempo en realizar un análisis adicional", dijo Melinda Beerends, meteoróloga a cargo del NWS, en entrevista con Newsweek.